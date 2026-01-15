Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Bryan Torres REAPARECE como SI NADA en medio de la denuncia en su contra de Melissa Klug tras agresión a Samahara: “Estoy loco”

Bryan Torres reapareció en redes cantando y riendo con su orquesta tras ser denunciado por Melissa Klug, desatando indignación y duras críticas del público.

    Bryan Torres reaparece en impensada situación. | Composición Wapa
    La polémica en torno a Bryan Torres no se disipa. Luego de ser denunciado por Melissa Klug por presunto intento de feminicidio tras la agresión contra su hija Samahara Lobatón, el cantante reapareció en redes sociales en un contexto que desató una nueva ola de indignación.

    Mientras la investigación fiscal sigue su curso y el músico permanecía fuera del foco mediático, un video difundido en plataformas digitales volvió a colocarlo en el centro del debate público, esta vez por la actitud que mostró frente a la grave denuncia en su contra.

    LEE MÁS: ¡INESPERADO! María Pía festeja 20 años de matrimonio con sorpresa a su esposo, pero todo sale mal: “Me quiere matar”

    La reaparición de Bryan Torres que desató indignación

    Luego de que Melissa Klug hiciera pública la denuncia tras recibir el video de la agresión —material que posteriormente se viralizó—, la empresaria decidió retirar a su hija y a sus nietos del inmueble que compartían con el cantante. Además, no ocultó su molestia al revelar que, al acudir con efectivos policiales, no lograron ubicarlo.

    Pese a este contexto, Bryan Torres volvió a aparecer en un video difundido el miércoles 14 de enero, donde se le observa junto a la orquesta Barrio Fino, agrupación a la que pertenece. El material fue compartido por el cantante Ricky Quiñones y rápidamente se propagó en redes sociales.

    Lejos de mostrarse afectado o reflexivo, el músico aparece sonriente, participando de una fusión musical con sus compañeros y entonando una frase que no pasó desapercibida: "Estoy loco, loco loco. Hoy estoy loco, loco, loco".

    Las imágenes generaron una reacción inmediata entre los usuarios, quienes cuestionaron duramente la aparente normalidad con la que el cantante continúa su vida, pese a la gravedad de la denuncia.

    Reacciones en redes y críticas a la orquesta Barrio Fino

    El clip provocó una avalancha de comentarios críticos, muchos de ellos dirigidos tanto al artista como a su entorno musical. Varios usuarios exigieron explicaciones y pidieron que se informe a Melissa Klug sobre el paradero del cantante.

    Entre los mensajes que circularon se leía: "Etiqueten a Melissa klug que por ahí anda en Bryan", "Él riéndose como si nada, que tal hombre", "Como puede hacer su vida como si nada".

    NO TE PIERDAS: Hermana de Samahara Lobatón difundió el paradero del hijo más pequeño de Bryan Torres y su estado

    La indignación no solo recayó sobre Torres, sino también sobre la decisión de la orquesta Barrio Fino de mantenerlo en sus filas pese a las denuncias públicas. Esta postura generó rechazo en parte del público, que incluso inició llamados a no asistir a las presentaciones de la agrupación como forma de protesta.

    Mientras tanto, el proceso legal continúa y Samahara Lobatón deberá declarar ante la Fiscalía en el marco de la investigación. La reaparición del cantante, lejos de calmar las aguas, ha intensificado la presión social y mediática en un caso que sigue generando profunda preocupación.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

