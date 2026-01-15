Samahara Lobatón enfrenta un complicado momento tras la denuncia de agresión física. Su madre, Melissa Klug , mostró su apoyo incondicional a su hija.

El delicado escenario que enfrenta Samahara Lobatón, luego de hacerse pública la denuncia por agresión física en su contra, ha provocado una inmediata reacción de su círculo más cercano. Su madre, Melissa Klug, no solo ha acompañado a su hija en este proceso, sino que también ha dejado en evidencia su postura a través de mensajes que han generado un fuerte impacto en redes sociales.

Melissa Klug envía firme mensaje a Samahara en medio de la denuncia contra Bryan Torres

Tras varios días marcados por la preocupación y el silencio, la empresaria Melissa Klug logró reencontrarse con Samahara. El encuentro, captado por cámaras de televisión, mostró a madre e hija visiblemente afectadas, fundidas en un abrazo que reflejó el duro momento que atraviesan tras el escándalo que involucra al salsero Bryan Torres, padre de los hijos menores de la influencer.

Luego de ese emotivo episodio, la conocida ‘Blanca de Chucuito’ utilizó su cuenta de Instagram para compartir una reflexión que muchos interpretaron como un consejo directo para su hija. Sin mencionar nombres, Melissa publicó un mensaje que fue ampliamente difundido por su contundencia y por el contexto en el que apareció.

“Alguien que destruye tu salud mental no puede ser tu familia, ni tu amigo, ni el amor de tu vida. Sácalos de tu vida y sé feliz, sé libre, sé valiente, sé fuerte, sé coherente, sé dueño de tu vida”, fue el texto que rápidamente recibió el respaldo de cientos de usuarios.

La publicación se dio poco después de que se difundiera la denuncia acompañada de un video que, según Klug, sería una prueba clave del presunto ataque. Aunque el mensaje no alude directamente a Samahara, el momento elegido para compartirlo dejó entrever que se trataba de un llamado claro a priorizar la salud emocional y romper vínculos dañinos.

Minutos más tarde, Melissa Klug reforzó su postura con una segunda publicación, esta vez enfocada en la fe y la fortaleza espiritual, dejando en claro que atraviesa esta etapa aferrada a sus creencias.

“Dios sobre TODO. Dios sobre mis planes. Dios sobre mis miedos. Elijo paz sobre el pánico. Elijo fe sobre el temor. Lo elijo a Él sobre todo. Confío en que lo que Dios tiene para mí es mucho más grande que todo lo que yo pudiera imaginar. Porque cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Así que hoy elijo fe”, escribió.

Melissa Klug revela cómo encontró a Samahara tras el violento episodio con Bryan Torres

Luego de la difusión de un video que generó conmoción en la opinión pública, Melissa Klug rompió su silencio y contó detalles del duro momento que vivió al reencontrarse con su hija Samahara Lobatón. La empresaria habló sobre lo ocurrido tras las imágenes en las que se aprecia una presunta agresión por parte de Bryan Torres, situación que encendió todas las alarmas en su familia.

La ‘Blanca de Chucuito’ relató que decidió acudir de inmediato al departamento de Samahara, un lugar cargado de recuerdos personales, ya que anteriormente perteneció a su abuela. Al llegar, se encontró con su hija en un estado emocional muy delicado, lo que derivó en un encuentro marcado por el llanto y la angustia ante la gravedad de lo sucedido.

Melissa también explicó que, por el momento, la familia se mantiene a la espera de la citación oficial del Ministerio Público, a fin de que Samahara pueda brindar su testimonio y continuar con el proceso correspondiente ante las autoridades.