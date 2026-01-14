Melissa Klug llegó a la casa de Samahara Lobatón, donde fue captada por las cámaras de 'Amor y Fuego' abrazando a su hija tras la agresión de Bryan Torres.

Luego de que se difundiera un video que generó gran conmoción en redes sociales, Melissa Klug y Samahara Lobatón volvieron a verse en medio de un escenario marcado por la preocupación y la tensión familiar. Las imágenes, que involucran a Bryan Torres, provocaron una ola de reacciones y encendieron las alarmas sobre la seguridad de la hija del exfutbolista Abel Lobatón.

Melissa Klug acompaña a Samahara Lobatón tras difusión de video de agresión

Un adelanto del programa ‘Amor y Fuego’, emitido por Willax, mostró a la ‘Blanca de Chucuito’ llegando hasta la vivienda de Samahara, ubicada a pocas cuadras de la suya. En ese contexto, los reporteros abordaron a Melissa Klug para consultarle si su hija tomaría acciones legales frente a lo ocurrido. Visiblemente afectada, la empresaria no ocultó su temor por la situación familiar.

“Espero que lo denuncie. Yo voy a seguir con este proceso. Temo por la integridad de mis nietos de y de mi hija”, expresó ante las cámaras del programa, dejando en claro su postura frente al caso.

Finalmente, el avance televisivo captó un momento cargado de emoción: Melissa Klug ingresó a la vivienda y, a través de una ventana, se pudo ver cómo madre e hija se fundieron en un abrazo silencioso, reflejando el respaldo incondicional que las une en uno de los momentos más difíciles que atraviesan como familia.

Usuarios respaldan a Melissa Klug y su apoyo a Samahara

Los usuarios reaccionaron al encuentro de madre e hija, mostrando su posición frente al momento que vive la influencer y esperando que la joven pueda salir de la relación que tiene con el cantante.