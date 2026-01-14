Samahara Lobatón abraza a su madre Melissa Klug tras denunciar a Bryan Torres por agredirlaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Luego de que se difundiera un video que generó gran conmoción en redes sociales, Melissa Klug y Samahara Lobatón volvieron a verse en medio de un escenario marcado por la preocupación y la tensión familiar. Las imágenes, que involucran a Bryan Torres, provocaron una ola de reacciones y encendieron las alarmas sobre la seguridad de la hija del exfutbolista Abel Lobatón.
VER MÁS: Brunella Horna y Richard Acuña se separarían este 2026 por posible INFIDELIDAD, según vidente
Melissa Klug acompaña a Samahara Lobatón tras difusión de video de agresión
Un adelanto del programa ‘Amor y Fuego’, emitido por Willax, mostró a la ‘Blanca de Chucuito’ llegando hasta la vivienda de Samahara, ubicada a pocas cuadras de la suya. En ese contexto, los reporteros abordaron a Melissa Klug para consultarle si su hija tomaría acciones legales frente a lo ocurrido. Visiblemente afectada, la empresaria no ocultó su temor por la situación familiar.
“Espero que lo denuncie. Yo voy a seguir con este proceso. Temo por la integridad de mis nietos de y de mi hija”, expresó ante las cámaras del programa, dejando en claro su postura frente al caso.
Finalmente, el avance televisivo captó un momento cargado de emoción: Melissa Klug ingresó a la vivienda y, a través de una ventana, se pudo ver cómo madre e hija se fundieron en un abrazo silencioso, reflejando el respaldo incondicional que las une en uno de los momentos más difíciles que atraviesan como familia.
TE INTERESA: Abel Lobatón se une a Melissa Klug tras agresión de Bryan Torres a su hija Samahara: "Estamos aquí para ayudarla"
Usuarios respaldan a Melissa Klug y su apoyo a Samahara
Los usuarios reaccionaron al encuentro de madre e hija, mostrando su posición frente al momento que vive la influencer y esperando que la joven pueda salir de la relación que tiene con el cantante.
"Una Melissa totalmente diferente, quienes somos madres entendemos ese dolor, pese a los errores de nuestros hijos, madre es madre siempre", "Aunque sea ella, ese abrazo me puso un nudo en la garganta", "Confío en los nuevos comienzos", "Ojalá tome conciencia por sus hijos que son pequeños no merecen vivir todo ese dolor", "Qué dolor tan grande ha sido para Melissa ver esas imágenes", se lee en los comentarios.