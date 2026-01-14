Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Samahara Lobatón abraza a su madre Melissa Klug tras denunciar a Bryan Torres por agredirla

Melissa Klug llegó a la casa de Samahara Lobatón, donde fue captada por las cámaras de 'Amor y Fuego' abrazando a su hija tras la agresión de Bryan Torres.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Samahara Lobatón abraza a su madre Melissa Klug tras denunciar a Bryan Torres por agredirla
    Melissa Klug respalda a Samahara tras sufrir agresión | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Samahara Lobatón abraza a su madre Melissa Klug tras denunciar a Bryan Torres por agredirla

    Luego de que se difundiera un video que generó gran conmoción en redes sociales, Melissa Klug y Samahara Lobatón volvieron a verse en medio de un escenario marcado por la preocupación y la tensión familiar. Las imágenes, que involucran a Bryan Torres, provocaron una ola de reacciones y encendieron las alarmas sobre la seguridad de la hija del exfutbolista Abel Lobatón.

    wapa.pe

    VER MÁS: Brunella Horna y Richard Acuña se separarían este 2026 por posible INFIDELIDAD, según vidente

    Melissa Klug acompaña a Samahara Lobatón tras difusión de video de agresión

    Un adelanto del programa ‘Amor y Fuego’, emitido por Willax, mostró a la ‘Blanca de Chucuito’ llegando hasta la vivienda de Samahara, ubicada a pocas cuadras de la suya. En ese contexto, los reporteros abordaron a Melissa Klug para consultarle si su hija tomaría acciones legales frente a lo ocurrido. Visiblemente afectada, la empresaria no ocultó su temor por la situación familiar.

    “Espero que lo denuncie. Yo voy a seguir con este proceso. Temo por la integridad de mis nietos de y de mi hija”, expresó ante las cámaras del programa, dejando en claro su postura frente al caso.

    Finalmente, el avance televisivo captó un momento cargado de emoción: Melissa Klug ingresó a la vivienda y, a través de una ventana, se pudo ver cómo madre e hija se fundieron en un abrazo silencioso, reflejando el respaldo incondicional que las une en uno de los momentos más difíciles que atraviesan como familia.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Abel Lobatón se une a Melissa Klug tras agresión de Bryan Torres a su hija Samahara: "Estamos aquí para ayudarla"

    Usuarios respaldan a Melissa Klug y su apoyo a Samahara

    Los usuarios reaccionaron al encuentro de madre e hija, mostrando su posición frente al momento que vive la influencer y esperando que la joven pueda salir de la relación que tiene con el cantante.

    "Una Melissa totalmente diferente, quienes somos madres entendemos ese dolor, pese a los errores de nuestros hijos, madre es madre siempre", "Aunque sea ella, ese abrazo me puso un nudo en la garganta", "Confío en los nuevos comienzos", "Ojalá tome conciencia por sus hijos que son pequeños no merecen vivir todo ese dolor", "Qué dolor tan grande ha sido para Melissa ver esas imágenes", se lee en los comentarios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón abraza a su madre Melissa Klug tras denunciar a Bryan Torres por agredirla
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Samahara Lobatón abraza a su madre Melissa Klug tras denunciar a Bryan Torres por agredirla

    Magaly Medina PREOCUPA con estado de salud tras someterse a delicada cirugía en el rostro: "Mucho dolor"

    Brunella Horna y Richard Acuña se separarían este 2026 por posible INFIDELIDAD, según vidente

    El radical cambio de vida de Jhoan Mendoza, el famoso Chacaloncito Jr. que desapareció de la TV

    Pamela López quedaría sin derechos sobre bienes de Christian Cueva tras crucial error en convivencia

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly Medina revela por qué decidió ocultar su nuevo rostro tras cirugía: "Uno de mis ojos está..."

    Jesús Barco da un giro a su vida y reaparece con nuevo trabajo tras emotivo mensaje de Melissa Klug

    Madre de Melissa y Tepha Loza atraviesa complicada situación de salud luego de suspender quimioterapia: “Se deterioró bastante”

    Melissa Klug no puede más al ver vídeo de agresión de Bryan contra Samahara: "Qué hijo de..."

    ¡IMPACTANTE! Doctora de Magaly Medina revela su lujoso cuarto de recuperación tras cirugía

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Tour Marino Callao

    Full day de playa en Yate, nada con lobos marinos en Islas Palomino

    PRECIO

    S/ 119.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;