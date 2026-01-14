Melissa Klug habló sobre la situación de su hija, Samahara Lobatón, tras la difusión de imágenes que evidencian una agresión por parte de Bryan Torres.

Melissa Klug brindó declaraciones contundentes sobre la situación que atraviesa su hija Samahara Lobatón, luego de difundirse imágenes que evidenciarían una grave agresión por parte de Bryan Torres. La empresaria no solo confirmó que ya existe una denuncia en curso, sino que además aseguró que el salsero estaría evitando enfrentar a la justicia.

¿Bryan Torres se esconde tras agredir a Samahara Lobatón?

En conversación con la prensa, la popular ‘Blanca de Chucuito’ relató que acudió al departamento donde se encontraba Samahara y reveló que su hija estaba completamente sola, ya que, según sus palabras, el presunto agresor no se encontraba en el lugar. “Sí, estaba sola porque esa ‘rata’ está escondida. Me costó entrar al departamento, porque ahí vivía mi abuela. Dos años que no entraba a su casa, pues tenía mucha pena, pero por mi hija voy hasta el fin de mundo”, dijo a Trome.

Las imágenes difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’, donde se aprecia el emotivo abrazo entre madre e hija, reflejan el duro momento que atraviesan. Klug explicó que ese encuentro estuvo marcado por el llanto y la contención familiar, y que incluso estuvo presente su abogado durante ese difícil instante. “Sí, hemos llorado mucho. Fue en el departamento, estaba mi abogado el doctor Arica, mi hija y yo”.

Respecto al proceso legal, Melissa Klug indicó que aún se encuentran a la espera de que las autoridades formalicen las siguientes acciones. Sin embargo, fue enfática al pedir que el caso no quede impune y que se actúe con firmeza ante la gravedad de lo ocurrido.

“No sé, aún estamos a la espera que llegue la citación. Dios quiera que las autoridades y todos actúen, porque ese ser despreciable no puede estar suelto, tiene que estar preso. Él intentó asfixiar a mi hija, romperle la cabeza con una plancha, la ha golpeado de tal magnitud como si fuera una cosa insignificante, pero hay un Dios. Él tiene madre, hijas, hermanas.”

Finalmente, la empresaria aclaró que la denuncia ya fue interpuesta y que solo falta que Samahara brinde su manifestación oficial ante la Fiscalía, entidad que ya tendría conocimiento del caso. “Solo necesita dar su manifestación. La denuncia está hecha, ya Fiscalía cuando fui tenía una carpeta abierta por el caso de Samahara.”

Melissa Klug reacciona con firmeza tras denunciar violento ataque contra Samahara

La tensión familiar escaló a un nivel crítico luego de que se conocieran detalles de un presunto episodio de violencia que involucra a Samahara Lobatón y Bryan Torres. Desde muy temprano, Melissa Klug se presentó en la comisaría de Monterrico visiblemente afectada, dispuesta a respaldar a su hija y a iniciar las acciones legales correspondientes.