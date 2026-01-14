¿Bryan Torres se esconde tras difundirse video de agresión? Melissa Klug lanza fuerte acusaciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Melissa Klug brindó declaraciones contundentes sobre la situación que atraviesa su hija Samahara Lobatón, luego de difundirse imágenes que evidenciarían una grave agresión por parte de Bryan Torres. La empresaria no solo confirmó que ya existe una denuncia en curso, sino que además aseguró que el salsero estaría evitando enfrentar a la justicia.
VER MÁS: ¡INSÓLITO! Dueño de Barrio Fino multiplica por cero agresión de Bryan contra Samahara: "No me ha fallado en el trabajo"
¿Bryan Torres se esconde tras agredir a Samahara Lobatón?
En conversación con la prensa, la popular ‘Blanca de Chucuito’ relató que acudió al departamento donde se encontraba Samahara y reveló que su hija estaba completamente sola, ya que, según sus palabras, el presunto agresor no se encontraba en el lugar. “Sí, estaba sola porque esa ‘rata’ está escondida. Me costó entrar al departamento, porque ahí vivía mi abuela. Dos años que no entraba a su casa, pues tenía mucha pena, pero por mi hija voy hasta el fin de mundo”, dijo a Trome.
Las imágenes difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’, donde se aprecia el emotivo abrazo entre madre e hija, reflejan el duro momento que atraviesan. Klug explicó que ese encuentro estuvo marcado por el llanto y la contención familiar, y que incluso estuvo presente su abogado durante ese difícil instante. “Sí, hemos llorado mucho. Fue en el departamento, estaba mi abogado el doctor Arica, mi hija y yo”.
Respecto al proceso legal, Melissa Klug indicó que aún se encuentran a la espera de que las autoridades formalicen las siguientes acciones. Sin embargo, fue enfática al pedir que el caso no quede impune y que se actúe con firmeza ante la gravedad de lo ocurrido.
“No sé, aún estamos a la espera que llegue la citación. Dios quiera que las autoridades y todos actúen, porque ese ser despreciable no puede estar suelto, tiene que estar preso. Él intentó asfixiar a mi hija, romperle la cabeza con una plancha, la ha golpeado de tal magnitud como si fuera una cosa insignificante, pero hay un Dios. Él tiene madre, hijas, hermanas.”
Finalmente, la empresaria aclaró que la denuncia ya fue interpuesta y que solo falta que Samahara brinde su manifestación oficial ante la Fiscalía, entidad que ya tendría conocimiento del caso. “Solo necesita dar su manifestación. La denuncia está hecha, ya Fiscalía cuando fui tenía una carpeta abierta por el caso de Samahara.”
TE INTERESA: Brunella Horna y Richard Acuña se separarían este 2026 por posible INFIDELIDAD, según vidente
Melissa Klug reacciona con firmeza tras denunciar violento ataque contra Samahara
La tensión familiar escaló a un nivel crítico luego de que se conocieran detalles de un presunto episodio de violencia que involucra a Samahara Lobatón y Bryan Torres. Desde muy temprano, Melissa Klug se presentó en la comisaría de Monterrico visiblemente afectada, dispuesta a respaldar a su hija y a iniciar las acciones legales correspondientes.
La empresaria no ocultó su indignación ni el dolor que atraviesa como madre. Frente a las autoridades y la prensa, dejó claro que la situación superó cualquier conflicto sentimental y que se trata de un hecho grave que debe ser investigado a fondo. “Él ha intentado matar a mi hija”, declaró con contundencia, marcando un punto de quiebre en este caso que ahora se encuentra en manos de la justicia y ha generado profunda conmoción en la opinión pública.