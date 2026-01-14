La agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón genera gran controversia y usuarios piden sanciones y su salida de la orquesta 'Barrio Fino'.

El caso que involucra a Bryan Torres sigue sumando reacciones y cuestionamientos públicos. Mientras en redes sociales crecen los pedidos de sanción contra el cantante tras agredir brutalmente a Samahara Lobatón, la respuesta del dueño de ‘Barrio Fino’ no pasó desapercibida. Su decisión de no pronunciarse sobre la agresión provocó indignación entre los usuarios.

Dueño de ‘Barrio Fino’ evita pronunciarse sobre agresión y genera polémica

La difusión del video que muestra la agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón desató una ola de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios exigieron que el salsero sea separado de la orquesta ‘Barrio Fino’. Sin embargo, la postura de la agrupación no fue la que muchos esperaban.

José Luis Hernández, propietario de la orquesta, decidió marcar distancia del conflicto y dejó en claro que no intervendrá en la vida privada de sus integrantes. Al ser consultado por el tema, aseguró que, aunque estaba al tanto de ciertos problemas, considera que se trata de un asunto estrictamente personal.

“Yo como dueño, más o menos tenía algo entendido, pero esos temas son personales. No puedo meterme ni opinar. Es un tema de Bryan con su pareja. Bryan sí trabaja para mí, pero ya lo resto que pasa con su familia es ya intimidad de su familia”, declaró ‘Agatur’ a ‘Amor y Fuego’.

En esa misma línea, Hernández resaltó el desempeño laboral del cantante dentro de la orquesta y señaló que no tenía conocimiento de una situación tan grave. “No me ha fallado en el trabajo. Sí sabía que tenía problemas, pero. Ya son cosas personales. No sabía que agredía a Samahara. No le podría decir”.

Finalmente, el dueño de ‘Barrio Fino’ evidenció su incomodidad ante la insistencia de la prensa y optó por cerrar cualquier comentario adicional sobre el caso. “Señorita disculpa, yo no soy la persona indicada para hablar este tema; cualquier cosa, háblelo con él”.

Usuarios exigen la salida de Bryan Torres de ‘Barrio Fino’ tras difundirse video de agresión

La indignación en redes sociales no se hizo esperar luego de que circularan las imágenes de la presunta agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón. Decenas de usuarios dirigieron sus reclamos directamente a la orquesta ‘Barrio Fino’, exigiendo una postura firme frente a la permanencia del cantante en la agrupación.

En la cuenta oficial de Instagram del grupo, los comentarios reflejan el rechazo del público y la presión para que se tomen medidas inmediatas. “Está fuerte el video del Bryan, ojalá lo saquen de la orquesta”, escribió una usuaria, mientras que otra cuestionó la decisión de mantenerlo en el elenco: “Qué bajo que sigan contando con alguien así, que le caiga todo el peso de la ley”.

Las críticas también apuntan a una presunta eliminación de mensajes por parte de la agrupación, lo que ha intensificado el malestar entre los seguidores. Varios internautas advierten que el silencio podría afectar seriamente la imagen de ‘Barrio Fino’, dejando mensajes como “No más Barrio Fino”.