Abel Lobatón se pronunció en redes sociales, priorizando el bienestar de su hija y asegurando que están tomando medidas para abordar la situación con responsabilidad.

El caso que involucra a Samahara Lobatón continúa generando repercusiones tras la denuncia presentada por Melissa Klug contra Bryan Torres. La difusión de un video con imágenes sensibles provocó una inmediata respuesta familiar. En ese contexto, Abel Lobatón decidió manifestarse públicamente. El exfutbolista dejó en claro que la prioridad es la protección y el bienestar de su hija.

Abel Lobatón se pronuncia tras denuncia por agresión contra Samahara Lobatón

La denuncia presentada por Melissa Klug contra Bryan Torres, luego de la difusión de un video donde se evidencia una presunta agresión a Samahara Lobatón, generó una inmediata reacción en el entorno familiar. Ante la gravedad de las imágenes y la conmoción pública, Abel Lobatón decidió manifestarse y fijar una postura clara en defensa de su hija.

El exfutbolista utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que expresó su sentir como padre y confirmó que la familia ya se encuentra tomando medidas frente a lo ocurrido. En su mensaje, dejó en evidencia el impacto emocional que le causaron las imágenes difundidas y la prioridad que ahora tienen como familia.

“Después de ver las imágenes tan indignantes de agresión contra mi hija, como padre mi reacción natural fue de enojo e impotencia. Lo más importante en este momento es hacerle saber a ella que necesita ayuda, que no está sola y que estamos aquí para apoyarla y ayudarla a salir de ese entorno tóxico”, señaló al inicio.

Asimismo, Abel Lobatón recalcó que el caso ya está siendo abordado con seriedad y bajo los canales correspondientes, agradeciendo el respaldo recibido por parte del público. “Hemos tomado las acciones necesarias y estamos actuando con responsabilidad frente a esta situación. Agradecemos sinceramente el apoyo, el interés y los mensajes recibidos”, concluyó.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que en su pronunciamiento decidió etiquetar a Melissa Klug, dejando en claro que, más allá de las diferencias del pasado, ambos se mantienen unidos con un solo objetivo: proteger y respaldar a su hija en este difícil momento.

Melissa Klug formaliza denuncia tras difusión de video contra Samahara Lobatón

La empresaria Melissa Klug acudió a la comisaría de Monterrico luego de tomar conocimiento de un material audiovisual que involucra directamente a Bryan Torres. La decisión se produjo tras la circulación de un video en el que se aprecia una presunta agresión física contra su hija, Samahara Lobatón, hecho que generó profunda preocupación en su entorno familiar.

Según información difundida por el portal Instarandula, Klug habría recibido el registro audiovisual antes de acudir a la dependencia policial. Las imágenes, que corresponderían al 1 de diciembre de 2025, habrían sido determinantes para que la chalaca procediera a interponer la denuncia formal en el distrito mencionado.