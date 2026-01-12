Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón, según 'Amor y Fuego'

Rodrigo González asombró al revelar que Samahara Lobatón habría sido agredida físicamente. 

    Rodrigo González impactó este lunes al revelar en el programa Amor y Fuego que, junto a Gigi Mitre, tuvieron acceso a imágenes extremadamente delicadas en las que Bryan Torres aparece ejerciendo violencia física contra Samahara Lobatón. Ambos conductores iniciaron la primera emisión en vivo del 2026 visiblemente afectados, luego de haber visto los videos minutos antes de salir al aire.

    Según explicó González, inicialmente tenían preparado un informe sobre Samahara y Bryan, luego de que fueran captados ingresando juntos a una iglesia, pese a que no mantienen una relación sentimental. No obstante, el rumbo del programa cambió drásticamente cuando recibieron grabaciones provenientes de las cámaras de seguridad del domicilio de la hija de Melissa Klug.

    El conductor señaló que las imágenes solo pudieron haber sido obtenidas desde el entorno más cercano de la pareja, ya que corresponden a un espacio privado. “Si son imágenes de su casa, solo pueden venir de alguien muy cercano. ¿Recuerdan esas escenas que se emitieron en el programa de la Chola Chabuca sobre una discusión? Bueno, lo que hemos visto ahora no es una simple pelea”, precisó.

    Rodrigo González aclaró que no pueden difundir el material audiovisual debido a que no cuentan con la autorización correspondiente, además de tratarse de registros captados dentro de una vivienda particular.

    Bryan Torres habría ejercido violencia contra Samahara Lobatón

    De acuerdo con el testimonio del conductor, en los videos se observa al cantante colocando una almohada sobre Samahara Lobatón antes de agredirla físicamente. “Una persona que actúa de esa manera, que cubre con una almohada antes de golpear, sabe exactamente lo que está haciendo. Es alguien que busca no dejar marcas, alguien acostumbrado a maltratar sin que se note”, expresó con indignación.

    González también manifestó su sorpresa por lo que presenció: “Jamás imaginé ver a Bryan en una situación como esta”.

    Por su parte, Gigi Mitre fue tajante al opinar que el integrante de Barrio Fino debería enfrentar consecuencias legales severas. “Esto es violencia y una persona así debería estar en prisión”, afirmó.

    Finalmente, Rodrigo recordó un episodio ocurrido años atrás, cuando Bryan Torres y Samahara Lobatón protagonizaron una agresión en plena vía pública, y sostuvo que lo visto recientemente sería aún más grave. “Son golpes, puñetes, cachetadas, la empuja y la lanza a la cama. Probablemente ella entregó estas imágenes a alguien de confianza como una forma de protección o quizá como un grito de auxilio”, concluyó.

