ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

¡ANGUSTIA TOTAL! Anhelí Arias revela el delicado estado de salud de su hija tras fuerte accidente

Luciana Martin, Miss Teen Petite Mesoamérica Perú, sigue internada en Miami tras un accidente con fuegos artificiales y confirma que no participará en el certamen internacional.

    ¡ANGUSTIA TOTAL! Anhelí Arias revela el delicado estado de salud de su hija tras fuerte accidente
    Luciana Martin Arias representará al Perú este 2026 en un certamen de belleza internacional. | Composición Wapa
    ¡ANGUSTIA TOTAL! Anhelí Arias revela el delicado estado de salud de su hija tras fuerte accidente

    La familia de Anelhí Arias atraviesa días de angustia tras el accidente que sufrió su hija, Luciana Martin, en las primeras horas del Año Nuevo. La joven, actual Miss Teen Petite Mesoamérica Perú, permanece hospitalizada en Miami luego de resultar herida por la detonación de fuegos artificiales, un episodio que obligó a priorizar su salud y replantear por completo su agenda internacional.

    Anelhí Arias Barahona explicó que la recuperación viene siendo seguida de cerca por especialistas y que, aunque el impacto emocional ha sido fuerte para todos, el enfoque está puesto en la evolución médica de su hija.

    wapa.pe

    Estado de salud y atención médica en Miami

    La madre de la reina juvenil detalló que Luciana continúa internada en el hospital Jackson, un centro especializado en cirugías ortopédicas de mano. El accidente le provocó lesiones de consideración, aunque los médicos lograron estabilizarla tras una intervención quirúrgica.

    “Estamos (Dayron, ella y su hermanita) destrozados, solo puedo decirte que fue impactante ver a mi hija tras el accidente, me siento muy triste. Tiene fractura en la mano izquierda, la derecha está con heridas”.

    A ello se suman quemaduras y lesiones menores que vienen siendo tratadas por el equipo médico. “Sí, tiene quemaduras en las muñecas de ambas manos, pero superficiales, también algunas esquirlas en el cuerpo y rostro. Lo importante es que mi hija está con vida y salió bien de la operación”, añadió Anelhí, destacando que el pronóstico es favorable, aunque el proceso de rehabilitación será clave.

    Luciana Martin se despide del certamen internacional

    La hospitalización y las terapias obligatorias han tenido una consecuencia directa en la carrera de la joven modelo. Luciana no podrá representar al país en el certamen Miss Teen Mesoamérica Internacional, un objetivo que había marcado su año.

    “Sí, por eso no va a participar en el concurso de ‘Miss Teen Mesoamérica Internacional’ que era su sueño, tiene que llevar terapias. Está en el hospital Jackson, especialista en cirugías ortopédicas de mano”.

    La propia Luciana Martin decidió explicar públicamente lo ocurrido y confirmar su decisión de priorizar la salud por encima de cualquier competencia.

    wapa.pe

    “Con el corazón en la mano quiero compartir con ustedes que el 1 de enero, a pocos minutos de haber iniciado el Año Nuevo, sufrí un accidente explosivo con fuegos artificiales mientras me encontraba en una celebración. Gracias a Dios hoy puedo decir que soy una sobreviviente”.

    Sobre su situación actual, fue clara al señalar el motivo de su ausencia en el concurso. “Ayer fui operada de mi mano izquierda y actualmente me encuentro en proceso de recuperación, siguiendo cuidados estrictos y reposo por indicaciones médicas, motivo por el cual, con mucha responsabilidad y priorizando mi salud, no podré asistir al certamen Mesoamérica en el mes de marzo como estaba previsto”, remarcó.

    Mientras continúa internada y en observación, la familia agradece las muestras de apoyo y mantiene la esperanza puesta en una recuperación completa, dejando en pausa los sueños de pasarela para concentrarse en lo más importante: el bienestar de Luciana.

