Hija de Dayron y Anelhí se corona en importante concurso de belleza y deja en alto al Perú rumbo a competencia internacional

A sus 17 años, Luciana Martín Arias brilló al coronarse en un concurso de belleza y se prepara para representar al Perú en el Mesoamérica International 2026.

Luciana Martin Arias, hija de Dayron Martin y Anelhí Arias, brilló al ser coronada Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026, título que la llevará a representar al país en el certamen Mesoamérica International 2026 en El Salvador.

La joven modelo de 17 años recibió la banda y la corona en una ceremonia realizada el 3 de noviembre de 2025, acompañada por su padre y reconocidas figuras de los certámenes de belleza.

La coronación de Luciana Martin Arias como Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026 marcó un hito en su carrera y selló oficialmente su camino hacia el Mesoamérica International 2026, uno de los certámenes más destacados de la región.

Durante la ceremonia, la joven reafirmó su compromiso con una emotiva declaración: “Prometo dar lo mejor de mí y mostrar al mundo la fortaleza, belleza y esencia del Perú”, manifestó en sus redes sociales. El apoyo de figuras clave, como Jessica Newton, fortaleció su preparación, aportándole guía y respaldo.

Con evidente orgullo, Luciana destacó su deseo de exponer la cultura peruana en el extranjero y reiteró: “Me siento muy feliz, muy orgullosa de representar a todo el Perú en un certamen internacional… Que todo el mundo vea lo bonito que es el Perú y nuestras tradiciones, porque el Perú es lo mejor”. La delegación viajará a El Salvador en marzo de 2026, donde Luciana buscará dejar en alto el nombre del país.

Reacciones familiares tras la coronación de Luciana

El reciente logro de Luciana Martin Arias también reavivó el interés mediático en su entorno familiar, donde sus padres volvieron a ocupar titulares. Durante la coronación, Dayron Martin la acompañó y expresó su orgullo, mientras que Anelhí Arias compartió mensajes de apoyo en redes, resaltando “el esfuerzo y la dedicación de su hija”.