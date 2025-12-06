La polémica en torno al Miss Perú sube con acusaciones a Jessica Newton sobre el trato a Karla Bacigalupo , Miss Perú 2025, quien no clasificó en top de Miss Universo.

La polémica vuelve a tocar las puertas del Miss Perú luego de que nuevas acusaciones pusieran en el foco a Jessica Newton. Según revelaciones del periodista Jordi Martín, la actual reina Karla Bacigalupo estaría viviendo una situación emocional complicada tras su paso por Miss Universo. ¿Qué pasó?

Jessica Newton es acusada de maltratar a Miss Perú 2025

El ambiente en el mundo de los certámenes volvió a encenderse luego de que Jordi Martín soltara una serie de declaraciones que comprometen directamente a Jessica Newton y al manejo interno del Miss Perú. Durante un enlace en vivo con ‘Amor y Fuego’, el reconocido paparazzi señaló que Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, estaría atravesando una etapa emocionalmente tensa tras recibir presuntas amenazas desde la organización.

De acuerdo con el comunicador, la joven modelo no estaría en condiciones de hablar públicamente debido al fuerte desgaste emocional que viene afrontando. "No voy a revelar el contenido de los mensajes por respeto a Karla, porque pienso que debería salir al frente y debería hablar. Sé que está dolida, no lo está pasando bien, está en una situación complicada, de mucho estrés, ansiedad, parece que ha quedado tocado Karla, no quiero hablar en nombre de ella, pienso que debería salir al paso y debería hablar de cómo está viviendo todo este proceso", expresó con evidente preocupación.

El fotógrafo español afirmó haber revisado conversaciones privadas entre Bacigalupo y la organización, en las que habría indicaciones estrictas para que la modelo guarde silencio sobre lo ocurrido tras Miss Universo.

"He tenido acceso a unos mensajes, a unos WhatsApp, no tenemos autorización, Jessica creo que deberías tratar mejor a tu embajadora, a tu Miss Perú, deberías tratarla un poquito mejor. Tienes la gran suerte de que es una niña buena, que no quiere conflictos y que de momentos no quiere salir a hablar, pero está muy presionada de arriba por parte del Miss Perú de que no hable y tiene prohibido hablar. Da gracias que es una niña comedida, súper educada y no quiere conflictos, pero yo he leído los mensajes y la orden es: 'No se te ocurra hablar'", aseguró Martín.

Karla Bacigalupo rompe su silencio tras el Miss Universo 2025

A pocos días de finalizar la polémica edición de Miss Universo 2025, Karla Bacigalupo decidió hablar directamente a su audiencia y explicar cómo vivió lo ocurrido en la competencia. A través de un extenso mensaje en sus plataformas digitales, la representante peruana expresó su preocupación por las reglas del certamen y la forma en que se aplicaron durante la concentración.

“Me indigna profundamente toda la controversia que se ha generado y, por eso, hago un llamado a que las normas del Miss Universo sean claras, verificables y, sobre todo, aplicadas de manera uniforme: temas de inclusión como el estado civil o parental, controversias relacionadas a los puntajes o jurados, requisitos de visa o la presencia de asistentes, estilistas y equipos de redes durante la concentración cuando esto no estaba permitido”, enfatizó.

Mientras la conversación en redes seguía creciendo, el paparazzi Jordi Martín sumó más tensión al debate. El comunicador afirmó que posee “pruebas muy fuertes” que apuntarían a irregularidades dentro de la organización, las cuales comprometerían directamente al presidente del concurso, Raúl Rocha.