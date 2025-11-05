Wapa.pe
Verifica con tu DNI si puedes recibir el pago de PES del SIS de S/ 1,000 y cómo cobrarlo a partir de hoy

Karla Bacigalupo impacta en presentación del Miss Universo 2025: así dejó en alto al Perú

Karla Bacigalupo brilló en la presentación oficial del Miss Universo 2025, destacando como una de las favoritas al lucir un vestido que robó la atención de todos.

    Karla Bacigalupo impacta en presentación del Miss Universo 2025: así dejó en alto al Perú
    Karla Babicalupo en presentación oficial del Miss Universo | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Karla Bacigalupo impacta en presentación del Miss Universo 2025: así dejó en alto al Perú

    Karla Bacigalupo dejó en alto el nombre del Perú durante su presentación oficial en el Miss Universo 2025, realizada este miércoles 5 de noviembre. La representante nacional deslumbró en el evento inaugural del certamen al lucir un imponente vestido y mostrar una presencia firme y segura. Su aparición no solo generó elogios en redes sociales, sino que también la posiciona como una de las favoritas del público latinoamericano. La jornada marcó el inicio del camino hacia la ansiada corona universal.

    Karla Bacigalupo brilla en su presentación oficial en Miss Universo 2025

    Este miércoles 5 de noviembre se llevó a cabo la presentación oficial de las candidatas al Miss Universo 2025. Karla Bacigalupo, candidata del Perú, se destacó en la ceremonia de bienvenida al presentarse y gritar ante todos el nombre de su país.

    La modelo de 33 años lució un vestido en tonos naranjas del diseñador Llampol Daza, con un corte sirena ajustado al cuerpo desde el busto hasta las caderas, un escote profundo en forma de "V" al frente y transparencias tipo malla nude en el escote y los costados, permitiendo crear un efecto de cintura más marcada.

    El traje de la representante peruana destacó con sus apliques en pedrería, al estar bordado completamente con cristales en tonos naranjas, dorados y rojizos. Así fue como la modelo supo resaltar entre todas con un vestido muy estilo Miss Universo: glamuroso, estructurado, con brillo intenso y transparencias estratégicas, pensado para el escenario y para destacar la figura.

    ¿Cómo votar por Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025?

    El Miss Universo 2025 arrancó oficialmente este domingo en Bangkok, Tailandia, dando paso a las primeras actividades del certamen, entre ellas el registro de participantes y las fotografías oficiales. En medio de las representantes internacionales, Karla Bacigalupo, Miss Perú, se robó las miradas por su porte y elegancia.

    Durante la jornada, Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo y vicepresidente del concurso para Asia y Oceanía, confirmó que ya está disponible la votación que permitirá elegir a diez candidatas que accederán a una cena especial y una entrevista privada con él.

    Para apoyar a la representante peruana, los seguidores deben dirigirse al perfil oficial de Miss Universe Thailand y ubicar la imagen de su favorita. La modalidad es sencilla: en Facebook, cada “me gusta” suma 5 puntos y cada “compartir” agrega 3 puntos; mientras que, en Instagram, cada corazón equivale a 10 puntos. Las votaciones estarán abiertas hasta el miércoles 5 de noviembre, a las 6:00 p. m. (hora de Tailandia).

    Karla Bacigalupo impacta en presentación del Miss Universo 2025: así dejó en alto al Perú
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;