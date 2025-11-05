Wapa.pe
Hija mayor de Christian Domínguez reacciona tras demanda de su padre contra Melany Martínez: "¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?"

Hija mayor de Christian Domínguez reacciona tras demanda de su padre contra Melany Martínez: "¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?"

Melanie Martínez expresó su sorpresa ante la acusación y asegura que la denuncia ha generado molestias en su hija con Christian Domínguez, evidenciando su impacto.

    Hija mayor de Christian Domínguez reacciona tras demanda de su padre contra Melany Martínez: "¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?"
    Así reaccionó la hija mayor de Christian Domínguez ante la demanda contra su madre | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Hija mayor de Christian Domínguez reacciona tras demanda de su padre contra Melany Martínez: "¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?"

    El nombre de Christian Domínguez nuevamente ocupa titulares luego de que se confirmara que denunció a Melanie Martínez ante las autoridades. La acusación incluye una presunta afectación emocional a su hija, lo que habría provocado indignación en la adolescente. La situación se hizo pública a través de la televisión y generó gran impacto entre los espectadores y seguidores del artista. Ahora, la expareja deberá enfrentar una audiencia judicial para abordar el caso.

    Hija de Christian Domínguez se indigna tras denuncia contra su madre

    Christian Domínguez vuelve al centro de la controversia, pero esta vez por un conflicto legal que involucra a su familia más cercana. El cantante habría iniciado un proceso judicial contra su expareja, Melanie Martínez, argumentando presunta violencia psicológica que afectaría a su hija mayor. La decisión ha causado impacto en redes sociales y generado una evidente reacción emocional en la adolescente.

    El caso salió a la luz en ‘Magaly TV: La Firme’, donde se presentó el documento que formaliza la denuncia y confirma que ambas partes fueron citadas para una audiencia este 5 de noviembre. La acusación señala que Martínez habría ejercido influencia negativa sobre la hija que comparte con el líder de la Gran Orquesta Internacional.

    Tras conocerse el proceso, Melanie Martínez respondió públicamente, mostrando sorpresa y malestar por la medida legal. “No entiendo nada y la audiencia es mañana. No tengo tiempo y tampoco tengo plata. Yo no tengo nada que ocultar. Acá habla sobre si es violencia psicológica, como si yo estuviera manipulándola para que esté en contra de su papá”, expresó.

    Según la madre, la situación también impactó directamente a la adolescente, quien habría leído el documento y reaccionado con desconcierto y molestia. “Ella vio el documento y obviamente también está indignada. Me dice: ‘¿Qué es esto?, ¿por qué?, ¿contra mí?’. Por favor, me dice: ‘¿Qué está pasando?’”, relató Martínez, evidenciando la preocupación familiar frente al proceso.

    ¿Cómo se encuentra la hija de Christian Domínguez tras denuncia contra su madre?

    El conflicto legal entre Christian Domínguez y su expareja Melanie Martínez sigue generando repercusiones, especialmente dentro del entorno familiar. De acuerdo con el testimonio de Martínez, la denuncia presentada por el cantante no solo la involucra a ella, sino que también habría afectado emocionalmente a su hija, quien se sintió señalada tras conocer el documento.

    Según la madre, la menor se vio directamente afectada al leer el contenido de la denuncia, lo que provocó desconcierto y molestia. “Mañana tengo que ir por ella, porque se supone que es la agredida, la que le estoy maltratando. Yo siempre estoy dispuesta a conversar con él, se le ha dado todas las facilidades del mundo”, aseguró, enfatizando que nunca ha puesto trabas en la relación entre la adolescente y su padre.

    Este episodio se suma a los momentos de tensión que la familia ha atravesado recientemente, y llega en un contexto en el que Domínguez ha preferido mantener silencio público sobre el proceso. Sin embargo, su decisión de judicializar el tema ha generado debate y críticas, especialmente por la exposición mediática de su hija.

    Martínez también reveló que la situación ha generado un distanciamiento temporal por parte de la adolescente, quien intenta manejar el conflicto sin verse más afectada. La situación pone nuevamente sobre la mesa el impacto emocional que puede provocar la vida pública de artistas en sus hijos y en su estabilidad familiar.

    Hija mayor de Christian Domínguez reacciona tras demanda de su padre contra Melany Martínez: "¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?"
    ;