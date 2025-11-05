El cantante peruano Josimar anunció su ruptura con María Fe Saldaña en Instagram, pero eliminó el comunicado poco después, generando confusión entre sus seguidores.

El cantante peruano Josimar sorprendió al anunciar su ruptura definitiva con María Fe Saldaña, pero la sorpresa fue aún mayor cuando eliminó el comunicado a los pocos segundos. El gesto inmediato despertó incertidumbre y comentarios sobre sus verdaderas intenciones. La publicación, recuperada y difundida por Instarándula, detallaba que la decisión habría sido consensuada y enfocada en el bienestar familiar. Aun así, la abrupta eliminación solo aumentó el misterio y la curiosidad del público.

¿Josimar y María Fe terminaron? Comunicado borrado genera confusión en redes

La tarde del martes 4 de noviembre tomó por sorpresa a los seguidores de Josimar, luego de que el cantante publicara un anuncio en Instagram confirmando su separación de María Fe Saldaña, madre de sus dos hijos menores. No obstante, la tranquilidad duró apenas unos segundos: el mensaje desapareció casi de inmediato, dejando más preguntas que respuestas.

La breve publicación, captada por usuarios antes de ser eliminada, llegó rápidamente a manos de Samuel Suárez, creador de ‘Instarándula’, quien difundió íntegramente el comunicado. Este movimiento encendió la especulación sobre si el salsero decidió retractarse o si habría recibido algún tipo de presión externa para borrar el post.

En el texto, el salsero aseguró que su relación sentimental con María Fe había llegado a su fin y que la determinación se tomó de manera madura y consensuada, priorizando la estabilidad emocional de sus hijos.

“Quiero informar con todo respeto que mi relación con María Fe, madre de mis hijos, ha llegado a su fin. Ha sido una decisión que hemos tomado con madurez y mutuo acuerdo, buscando lo mejor para cada uno, y sobre todo para el bienestar de nuestros hijos”, escribió.

A pesar de la eliminación del comunicado, Suárez confirmó que el mensaje no había sido editado y correspondía al original publicado por el cantante. La acción provocó diversas reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en cuestionar lo ocurrido y recordar episodios pasados de la relación.

El anuncio también incluía un pedido expreso a los medios de comunicación. “Solicito a la prensa y los medios evitar incomodarla o mortificarla con llamadas por consideración a ella y nuestra familia. Hoy seguimos caminos distintos con gratitud por lo que hemos vivido y deseándonos lo mejor mutuamente”, concluyó.

Magaly critica actitud de Josimar tras eliminar comunicado sobre ruptura con María Fe Saldaña

Magaly Medina no dejó pasar la polémica generada por Josimar, luego de que el salsero publicara y eliminara casi al instante un comunicado anunciando el fin de su relación con María Fe Saldaña. En su programa, la conductora cuestionó la inconsistencia del artista y la forma en que decidió comunicar su separación.

“Resulta que Josimar puso un comunicado donde decía que había roto su relación con Maria Fe Saldaña. (…) Y al rato lo sacó. ¿Qué pasó? No sabemos. Ese comportamiento de Josimar no es de ahora, es desde hace tiempo”, señaló Medina.

Durante la emisión, la presentadora también recordó las controversias que han rodeado el vínculo del cantante con María Fe, señalando actitudes del intérprete que han sido cuestionadas públicamente desde el inicio de su romance.