Gianluca Pizarro, hijo mayor de Claudio Pizarro , mostró su postura hacia la nueva relación de su padre. La conexión entre ambos es evidente y todo se reflejó en sus redes.

La reciente noticia de que Claudio Pizarro volvió a convertirse en padre después de 20 años generó gran revuelo en el espectáculo peruano. La llegada de su nueva hija junto a Helen Valleau no solo sorprendió a los seguidores del exfutbolista, sino que también puso la atención sobre su familia anterior. Entre las dudas más comentadas estuvo la reacción de su hijo mayor, Gianluca Pizarro, frente a esta nueva etapa en la vida de su padre. Ahora se conoce cuál fue su postura y si existe distancia o armonía entre ambos.

Así reaccionó el hijo de Claudio Pizarro tras la llegada de la nueva hija del futbolista

La revelación hecha por 'Magaly TV La Firme' sacudió al país: Claudio Pizarro se convirtió en padre nuevamente, dos décadas después de recibir a su último hijo. La noticia no solo puso al exdelantero en el ojo público, sino que también despertó dudas sobre cómo reaccionó su familia más cercana, en especial su hijo mayor, Gianluca Pizarro.

El informe señaló que el exfutbolista está conviviendo actualmente con Helen Valleau, madre de su bebé y su nueva pareja. En ese contexto, el programa de ATV indagó sobre el sentir del primogénito de Pizarro, fruto de su relación con Karla Salcedo, frente a este nuevo capítulo en la vida del exjugador.

¿Hubo molestia o distanciamiento? De acuerdo con el reportaje, Gianluca tendría una postura positiva respecto a la pareja de su padre. Incluso se reveló que ambos se siguen en Instagram, una señal de cercanía y buena convivencia, descartando cualquier tipo de conflicto o incomodidad familiar.

Hasta el momento, Karla Salcedo y los demás hijos del exfutbolista no se han pronunciado públicamente. Mientras tanto, Claudio Pizarro disfruta de su nueva paternidad, enfrentando una vez más noches sin dormir y la ternura que trae un recién nacido a casa.

¿Quién es Helen Valleau? Conoce a la mujer que conquistó a Claudio Pizarro y la madre de su bebé de siete meses

La nueva etapa de Claudio Pizarro lejos de las canchas está marcada por una vida más tranquila y familiar, y una de las figuras centrales de este capítulo es Helen Valleau. De perfil reservado y con un estilo de vida enfocado en el bienestar, Helen nació en Perú, aunque pasó gran parte de su vida en Palm Beach, Florida. Hoy reside en Múnich, Alemania, donde comparte una vida discreta junto al exfutbolista. Según información difundida por ‘Magaly TV La Firme’, cada vez que visita Lima dicta clases de yoga en Miraflores, manteniendo así un vínculo cercano con sus raíces.

El romance entre ambos habría comenzado hace poco más de un año, cuando empezaron a ser vistos juntos en eventos sociales. La primera aparición pública que encendió rumores ocurrió en abril de 2024, cuando asistieron tomados de la mano a una boda en Italia y ella fue dama de honor. Desde ese momento, las muestras de complicidad y sus interacciones en redes sociales alimentaron las versiones de una relación sólida y estable.

Meses después, en septiembre de 2024, Helen anunció su embarazo al compartir una ecografía en Instagram, hecho que confirmó las sospechas sobre el nuevo capítulo en la vida sentimental del exdelantero. Su hija, Amara, nació a inicios de 2025 y hoy tiene siete meses. Entre los detalles que han captado la atención del público está un tierno ramo de rosas que Pizarro le dedicó a su pareja y a la bebé, gesto que muchos interpretaron como muestra de la felicidad familiar que vive la pareja.