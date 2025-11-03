Wapa.pe
El padre de Daniela Darcourt se pronunció sobre la separación de su hija con el bailarín Waldir Felipa. Su reacción generó especulaciones sobre su relación con el bailarín.

    El padre de Daniela Darcourt finalmente habló sobre la comentada separación de la salsera y el bailarín Waldir Felipa. Su reacción, captada por las cámaras de ‘América Hoy’, dejó más preguntas que respuestas y encendió nuevas especulaciones sobre el vínculo entre ambos. Aunque intentó mantener la prudencia, su actitud y respuestas no pasaron desapercibidas.

    Padre de Daniela Darcourt habla de ruptura de su hija con Waldir Felipa

    Carlos Darcourt rompió su silencio al referirse por primera vez a la ruptura de su hija Daniela Darcourt, del bailarín Waldir Felipa. En el programa ‘América Hoy’, el progenitor de la cantante fue abordado por la reportera quien lo interrogó.

    “¿Usted se llevaba bien con Waldir?”, fue la pregunta que empezó a ponerlo en aprietos y este sorprendió con una reacción que dejaría entrever una posible relación de distancia con el ex de la cantante.

    “Eh…mira, yo te digo una cosa, yo en temas personales de mi hija, como todo padre, a veces no sirve meterse porque tú sabes que ellos al final toman sus decisiones”, comenzó diciendo absteniéndose de dar mayores detalles.

    Al preguntársele si tuvo una buena relación con Waldir Felipa, este aseguró que habían tenido una buena relación, pero al consultarle si aprobaba a Felipa, el padre de Daniela se quedó en silencio y solo atinó a reírse y posteriormente añadir: “Tú sabes que donde yo la veo feliz a mi hija, donde mi hija se sienta bien, nosotros también tenemos que estar contentos”.

    ¿Padre de Daniela Darcourt no pasa a Waldir Felipa?

    La reportera del magacín de espectáculos aprovechó la ocasión para interrogarle: “Me da un poquito la impresión que no pasa un poquito a Waldir ¿o me estoy equivocando?”, pero Carlos negó que esto fuese posible.

    “No, yo no tengo ningún problema con nadie (¿Ha sido un buen chico? ¿Se ha portado bien?) Sí, claro, es un chico que se dedicaba a los suyo, lo que es el baile, era preocupado en lo suyo y bueno, es un profesor de danza”, sentenció.

