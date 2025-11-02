“La Chama” arremete contra Christian Cueva y lo tilda de ‘PAYASO’ tras denuncia a Pamela López por hostigamiento

Alexandra Méndez, ‘La Chama’, explota contra Christian Cueva tras su denuncia a Pamela López y no se guarda ningún comentario.

Durante el Reggaeton Lima Festival en el Estadio Nacional, diversas figuras de la farándula peruana se hicieron presentes, entre ellas Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’. La modelo no dudó en expresar su opinión sobre Christian Cueva, luego de que se revelara que el futbolista presentó una denuncia por hostigamiento contra su esposa, Pamela López. Fiel a su estilo directo, La Chama calificó la acción de Cueva como absurda y ridícula, señalando que él debería asumir responsabilidad por los episodios de maltrato denunciados por López.

“La Chama” arremete contra Christian Cueva

Consultada por el diario Trome sobre la denuncia presentada por el exfutbolista de la selección peruana, ‘La Chama’ no dudó en lanzar duras críticas.

“¿Qué me parece lo que ha hecho? Pues que es un gran payaso. Hoy que es Halloween, él es un fantasma. Llegar y decirle a Pamela que deje de hablar de él me parece ridículo”, afirmó mientras lucía un disfraz del personaje Maléfica.

La modelo se mostró igual de firme al hablar sobre la posible demanda penal que Cueva planea presentar contra Pamela López, recordando el comportamiento previo del futbolista.

“Pero él debería ir preso por todo lo que le hizo a Pamela, a quien humilló, maltrató, le pegó, le fue infiel; eso sí debería ser penado”, sentenció sin rodeos.

Durante la charla, la venezolana fue preguntada si considera que Christian Cueva usa sus influencias para salir bien de los problemas legales que enfrenta. Su respuesta fue concisa pero clara: