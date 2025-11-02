“La Chama” arremete contra Christian Cueva y lo tilda de ‘PAYASO’ tras denuncia a Pamela López por hostigamiento

“La Chama” arremete contra Christian Cueva y lo tilda de ‘PAYASO’ tras denuncia a Pamela López por hostigamientoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Durante el Reggaeton Lima Festival en el Estadio Nacional, diversas figuras de la farándula peruana se hicieron presentes, entre ellas Alexandra Méndez, más conocida como ‘La Chama’. La modelo no dudó en expresar su opinión sobre Christian Cueva, luego de que se revelara que el futbolista presentó una denuncia por hostigamiento contra su esposa, Pamela López. Fiel a su estilo directo, La Chama calificó la acción de Cueva como absurda y ridícula, señalando que él debería asumir responsabilidad por los episodios de maltrato denunciados por López.
LEER MÁS: Cuto Guadalupe presenta con orgullo a su hija Ariana y desata gran revuelo en redes: “Te amo”
“La Chama” arremete contra Christian Cueva
Consultada por el diario Trome sobre la denuncia presentada por el exfutbolista de la selección peruana, ‘La Chama’ no dudó en lanzar duras críticas.
“¿Qué me parece lo que ha hecho? Pues que es un gran payaso. Hoy que es Halloween, él es un fantasma. Llegar y decirle a Pamela que deje de hablar de él me parece ridículo”, afirmó mientras lucía un disfraz del personaje Maléfica.
La modelo se mostró igual de firme al hablar sobre la posible demanda penal que Cueva planea presentar contra Pamela López, recordando el comportamiento previo del futbolista.
“Pero él debería ir preso por todo lo que le hizo a Pamela, a quien humilló, maltrató, le pegó, le fue infiel; eso sí debería ser penado”, sentenció sin rodeos.
TAMBIÉN LEER: Ana Siucho reaparece con fuerte mensaje tras 'ampay' de Edison Flores: "Solo tienes una oportunidad de criar a tus hijos"
Durante la charla, la venezolana fue preguntada si considera que Christian Cueva usa sus influencias para salir bien de los problemas legales que enfrenta. Su respuesta fue concisa pero clara:
“Pues creo que aquí la gente se ha dado cuenta de las cosas”, afirmó con firmeza. Además, al ser consultada sobre las recientes declaraciones de Pamela Franco, quien aseguró ser la “oficial” en la vida del futbolista, la modelo mostró su sorpresa. “La verdad es que la gente se está volviendo loca ahora”, añadió.