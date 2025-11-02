A semanas del ampay de Edison Flores con su ‘fan enamorada’, Ana Siucho volvió a redes y lanzó una frase que muchos tomaron como dardo directo al futbolista.

En medio de rupturas y ampays que remecieron la farándula en octubre, uno de los más comentados fue el de Edison Flores, quien fue captado junto a Antonella Martorelli, su presunta ‘fan enamorada’. Las imágenes de risas y miradas cómplices despertaron rumores de una posible cercanía más allá de la amistad.

En aquel momento, Ana Siucho decidió alejarse de las redes, pero un mes después reapareció con un mensaje que muchos interpretaron como indirecta para el futbolista.

Ana Siucho lanza potente mensaje tras ampay de Edison Flores con otra mujer

Edison Flores atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera tras lograr el tricampeonato con Universitario de Deportes y sorprender con su radical cambio de look a rubio, un gesto que muchos interpretaron como símbolo de renovación luego de la tristeza que mostró tras su separación de Ana Siucho.

A inicios de octubre, el futbolista fue protagonista de un ‘ampay’ junto a una joven llamada Antonella Martorelli y un grupo de amigos, quienes habrían ido a celebrar a su departamento de soltero. Sin embargo, la presencia de la joven no pasó desapercibida y generó sospechas en Magaly Medina sobre un posible nuevo romance.

Por aquel entonces, Ana Siucho mantenía sus redes sociales cerradas y alejada del foco público; sin embargo, este 31 de octubre decidió reactivarlas.

Tras compartir tiernas fotografías junto a sus hijas por Halloween, la doctora de profesión llamó la atención con un poderoso mensaje sobre la importancia de aprovechar la infancia de los hijos y dedicarles tiempo de calidad, especialmente en sus primeras etapas de vida, en las que se encuentran las pequeñas que comparte con ‘Orejitas’.

“Solo tienes una oportunidad para criar a tu hijo, SOLO UNA, por eso esfuérzate y haz lo mejor que puedas. Recuerda que la infancia jamás regresa”, se puede leer en el mensaje.