Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

Ana Siucho reaparece con fuerte mensaje tras 'ampay' de Edison Flores: "Solo tienes una oportunidad de criar a tus hijos"

A semanas del ampay de Edison Flores con su ‘fan enamorada’, Ana Siucho volvió a redes y lanzó una frase que muchos tomaron como dardo directo al futbolista.

    Ana Siucho reaparece con fuerte mensaje tras 'ampay' de Edison Flores: "Solo tienes una oportunidad de criar a tus hijos"
    Ana Siucho reaparece tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell | Composición Wapa | Instagram
    Ana Siucho reaparece con fuerte mensaje tras 'ampay' de Edison Flores: "Solo tienes una oportunidad de criar a tus hijos"

    En medio de rupturas y ampays que remecieron la farándula en octubre, uno de los más comentados fue el de Edison Flores, quien fue captado junto a Antonella Martorelli, su presunta ‘fan enamorada’. Las imágenes de risas y miradas cómplices despertaron rumores de una posible cercanía más allá de la amistad.

    En aquel momento, Ana Siucho decidió alejarse de las redes, pero un mes después reapareció con un mensaje que muchos interpretaron como indirecta para el futbolista.

    LEER MÁS: Natalia Segura pasa por delicada operación de seis horas y asombra con su apariencia

    Ana Siucho lanza potente mensaje tras ampay de Edison Flores con otra mujer

    Edison Flores atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera tras lograr el tricampeonato con Universitario de Deportes y sorprender con su radical cambio de look a rubio, un gesto que muchos interpretaron como símbolo de renovación luego de la tristeza que mostró tras su separación de Ana Siucho.

    A inicios de octubre, el futbolista fue protagonista de un ‘ampay’ junto a una joven llamada Antonella Martorelli y un grupo de amigos, quienes habrían ido a celebrar a su departamento de soltero. Sin embargo, la presencia de la joven no pasó desapercibida y generó sospechas en Magaly Medina sobre un posible nuevo romance.

    Por aquel entonces, Ana Siucho mantenía sus redes sociales cerradas y alejada del foco público; sin embargo, este 31 de octubre decidió reactivarlas.

    TAMBIÉN LEER: Novio de Sheyla Rojas ningunea TV peruana al saber cuánto ofrecen para que deje México: "Es para tu shampoo"

    Tras compartir tiernas fotografías junto a sus hijas por Halloween, la doctora de profesión llamó la atención con un poderoso mensaje sobre la importancia de aprovechar la infancia de los hijos y dedicarles tiempo de calidad, especialmente en sus primeras etapas de vida, en las que se encuentran las pequeñas que comparte con ‘Orejitas’.

    “Solo tienes una oportunidad para criar a tu hijo, SOLO UNA, por eso esfuérzate y haz lo mejor que puedas. Recuerda que la infancia jamás regresa”, se puede leer en el mensaje.

    Para muchos, esta publicación habría sido una indirecta dirigida al futbolista, quien no ha sido visto en público con sus hijas desde hace un tiempo. Cabe recordar que la madre de Edison Flores reveló entre lágrimas en una entrevista que no logra ver con frecuencia a sus nietas, ya que Ana se mudó con ellas a Estados Unidos tras la polémica familiar con Andrés Hurtado. ¿Acaso el jugador se habría distanciado de sus pequeñas?

