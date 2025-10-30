Wapa.pe
Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

Magaly sale en defensa de Gustavo Salcedo durante el velorio de la madre de Maju Mantilla y se lanza contra Ethel Pozo

“¿Por qué no mostraron el mismo apoyo hacia Melissa Paredes?”, preguntó la periodista al referirse a las declaraciones de la conductora de América Hoy, quien manifestó su desaprobación por la presencia del empresario en el velorio para acompañar a la ex Miss Mundo.

    La noche del miércoles 29 de octubre, Magaly Medina dedicó parte de su programa “Magaly TV La Firme” a comentar la controversia generada por la presencia de Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla, en el velorio de la madre de la ex Miss Mundo.

    En medio del revuelo mediático y las opiniones divididas, la periodista decidió pronunciarse y criticar el tratamiento que algunos espacios televisivos, especialmente América Hoy, dieron al tema, acusándolos de mantener un enfoque “selectivo” y “victimizante”.

    “Pero bueno, vamos con los indignados por la visita de Gustavo Salcedo al velatorio de la mamá de Maju. Hay mucha gente que se ha arañado y dice: ‘¿Cómo es posible? Pobrecita la Maju, después de lo que le hizo’. Un poco más y lo acusan de haber matado a la mamá de Maju”, comentó Medina con su característico tono irónico.

    Magaly Medina cuestiona a Ethel Pozo

    La conductora recordó que la madre de la exreina de belleza “estaba luchando hacía bastante tiempo con un cáncer bastante serio”, por lo que consideró injusto relacionar la presencia de Salcedo con la situación familiar de Maju.

    Asimismo, criticó la cobertura del programa América Hoy, especialmente las declaraciones de Ethel Pozo, quien afirmó entre lágrimas que, de estar en el lugar de Maju, no habría permitido la presencia de su expareja en el velorio. “Yo no lo hubiera dejado entrar”, dijo Ethel visiblemente afectada. “Una persona que tanto daño me ha hecho, tanto... el honor, la honra y la carrera que Maju ha levantado durante veinte años públicamente, este hombre se la trajo abajo”.

    Ante esas palabras, Magaly respondió con firmeza: “Yo quiero que también se pregunten, en el momento que este hombre estaba ahí, dedicado a sus hijos y en su casa, ¿a Maju no se le ocurría pensar en el dolor que le estaba causando al padre de sus hijos? Cuando salía con el productor o con el actor, según su esposo. También hay que preguntarse eso”.

    Magaly Medina le recuerda a Ethel Pozo su falta de apoyo a Melissa Paredes

    Para la conductora de ATV, los roles de “víctima” y “victimario” no siempre se ajustan a la realidad cuando ambos miembros de una pareja son responsables de sus decisiones. “No es la mejor manera, no es lo más caballeroso, pero ¿por qué decir ‘este hombre se la trajo abajo’? ¿Quién pone en juego su honor y su reputación? Si tú eres infiel, tú eres infiel. No es el otro quien destruye tu matrimonio, eres tú”, enfatizó.

    Medina también criticó la forma desigual en que se juzga a hombres y mujeres ante casos de infidelidad. “Disculpen, pero hay maneras de tratar a una persona y a otra. Cuando Melissa Paredes vivió algo parecido, ¿por qué no la defendieron igual? ¿Por qué no la trataron con tanta consideración?”, recordó, en alusión al mediático caso que involucró a la actriz, al bailarín Anthony Aranda y al futbolista Rodrigo Cuba.

