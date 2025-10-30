Wapa.pe
ES OFICIAL | Confirman que el próximo FERIADO LARGO 2025 traerá cuatro días de descanso

Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

Peluchín y Gigi calificaron el gesto como “inapropiado” y “una falta de respeto”, expresando además su apoyo y empatía hacia Maju Mantilla en medio de todo su dolor.

    Rodrigo González y Gigi Mitre sobre velorio de Maju
    El fallecimiento de la madre de Maju Mantilla ha generado una profunda conmoción entre el público peruano y el mundo del espectáculo. La ex Miss Mundo 2004 atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras la partida de Elvia García Linares, su madre, quien fue despedida en una ceremonia llena de emoción, recuerdos y muestras de cariño.

    No obstante, lo que debía ser un momento de recogimiento familiar se vio afectado por una situación inesperada y fuera de lugar que causó indignación tanto entre los asistentes como en las redes sociales.

    Durante el velorio, un hombre —que, según el programa Amor y Fuego, sería un sacerdote— se acercó a la conductora para pedirle una selfie en pleno funeral, sin tener en cuenta el dolor que atravesaba. Este gesto fue considerado una falta de respeto y empatía, generando incomodidad entre los familiares de Maju y los presentes que presenciaron la escena. El hecho rápidamente se convirtió en tema de conversación en los medios y provocó una ola de críticas del público.

    El conductor Rodrigo González fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto durante su programa. Visiblemente indignado, señaló: “Cuando se muere tu padre o madre es un dolor muy fuerte… estás en otra. No estás pensando en sonreír para una foto. Que alguien te pida una selfie en ese momento me parece lo más desatinado del mundo”. Con tono firme, cuestionó la falta de sensibilidad del hombre que interrumpió el velorio para obtener una fotografía con una figura pública.

    González, recordando una experiencia personal, agregó: “En el velorio de mi papá también me pedían foto… y no es momento de fingir una sonrisa. ¿Cómo alguien puede ser tan imprudente como para provocar una escena tan incómoda? Pedir un selfie frente al ataúd… discúlpame, pero no es el lugar”. Sus palabras encontraron eco entre los televidentes, quienes coincidieron en que episodios como este evidencian la pérdida de empatía y límites hacia las figuras públicas.

    Su compañera Gigi Mitre también expresó su rechazo, calificando el hecho como inaceptable. “Qué desatinado esa persona, sea cura o no. No se debe incomodar a alguien que está viviendo una pérdida tan grande. Hay momentos en los que la presencia o el silencio bastan, pero jamás un pedido así”. Ambas figuras televisivas resaltaron que, más allá de la fama, el duelo debe ser un espacio de respeto y privacidad.

    Por otro lado, el pedido de selfie no fue lo único que generó comentarios. La asistencia de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, al velorio también provocó reacciones. El empresario acudió el martes 28 de octubre al funeral de su exsuegra, Elvia García Linares, pese a las recientes denuncias de infidelidad que habían afectado su relación con la exreina de belleza. Aunque su presencia habría sido una muestra de respeto, algunos la consideraron inapropiada debido al contexto mediático que lo rodea.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

