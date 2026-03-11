Wapa.pe
Dólar sufre radical cambio en su valor tras contundentes declaraciones de Trump: ¿En cuánto está?

Alessia Rovegno NO CALLA MÁS y envía mensaje a Hugo García al enterarse que será papá con Isabella Ladera

Alessia Rovegno habló sobre el reciente anuncio de Hugo García de que se convertirá en padre, sin embargo evitó entrar en detalles sobre el tema.

    La noticia del embarazo de Isabella Ladera, actual pareja del exchico reality Hugo García, generó revuelo en la farándula peruana y despertó curiosidad sobre la reacción de su expareja, la exreina de belleza Alessia Rovegno.

    La modelo y cantante fue interceptada por el programa de espectáculos Amor y fuego, donde fue consultada acerca del momento personal que atraviesa García. Frente a la atención mediática, Rovegno optó por mantener una postura reservada.

    Alessia Rovegno envía mensaje a Hugo García

    La exMiss Perú evitó referirse con mayor profundidad a su relación pasada o a la nueva etapa que vive el exchico reality, aunque sí expresó buenos deseos. “¿Qué te puedo decir? Lo único que puedo decir es que un hijo siempre va a ser una bendición y que le deseo todo lo mejor”, comentó Rovegno durante la entrevista difundida en la televisión peruana. Además, dejó en claro que no tenía intención de ahondar en la nueva familia de su expareja, destacando la importancia de respetar a las personas que actualmente forman parte de su vida.

    Durante el diálogo con Amor y fuego también se le preguntó por las razones de la ruptura, luego de que la conductora Rebeca Escribens insinuara que la separación habría estado vinculada a diferencias sobre el deseo de formar una familia.

    Ante ello, Rovegno prefirió no alimentar especulaciones ni generar polémica. “Creo que no estaría bien hablar de eso si es que al final fue una relación de dos y en todo caso él también tendría que hablarlo, no solo yo. Así que prefiero no responderte esa pregunta”.

    Con esas palabras, Alessia Rovegno dejó en evidencia su intención de mantenerse al margen de controversias. Asimismo, reconoció que cualquier comentario sobre su antigua relación con García podría incomodar a terceros.

    “La verdad, creo que ya no me corresponde hablar de Hugo. Él sabe perfectamente que le deseo todo lo mejor, pero ya es un tema que no me corresponde y también porque no me gustaría incomodar a otras personas involucradas”, sostuvo la exMiss Perú ante las cámaras del programa.

    Fiorella Cayo y sus buenos deseos a Hugo García e Isabella Ladera

    El embarazo de Isabella Ladera y Hugo García no solo provocó reacciones en los medios y entre los seguidores de la pareja, sino también dentro del entorno familiar de Alessia Rovegno. Una de las voces que se pronunció fue la de la actriz Fiorella Cayo, tía de la exMiss Perú, quien utilizó sus redes sociales para dedicar un mensaje a los futuros padres.

    Cayo, quien mantuvo una relación cercana con García cuando este era pareja de su sobrina, decidió comentar en una publicación para expresar su alegría por la noticia. “Bendiciones para los dos y ahora 4. Que Dios siempre los proteja y bendiga. Mucha energía bonita desde aquí para ustedes”, escribió la actriz, acompañando sus palabras con corazones rojos.

    Alessia Rovegno NO CALLA MÁS y envía mensaje a Hugo García al enterarse que será papá con Isabella Ladera
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

