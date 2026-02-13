Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

Isabella Ladera deslumbra con total white y naked dress para presumir su embarazo en revista internacional

Isabella Ladera, pareja de Hugo García, sorprendió al anunciar su embarazo como portada de ¡HOLA!, donde cautivó con un romántico look maternal.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Isabella Ladera deslumbra con total white y naked dress para presumir su embarazo en revista internacional
    Isabella Ladera y sus dos looks maternales. | Composición Wapa | Instagram
    Isabella Ladera deslumbra con total white y naked dress para presumir su embarazo en revista internacional

    Isabella Ladera, pareja del ex chico reality Hugo García, anunció con emoción que está embarazada de su segundo bebé. La influencer venezolana, radicada en Miami, eligió la revista ¡HOLA! para compartir la noticia con un posado exclusivo que marca su primera sesión maternal. Con looks frescos y románticos, la modelo vive esta nueva etapa con ilusión, aunque aún no conoce el sexo del bebé ni ha pensado en el nombre.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gia, hija de Christian Meier, conquista las redes este verano con 3 bikinis impactantes: estampados, terciopelo y tejidos

    Isabella Ladera anuncia embarazo con conmovedoras fotografías

    Este anuncio marca un antes y un después en la historia personal de Isabella Ladera junto al padre de su futuro bebé, el modelo e influencer peruano Hugo García. Con más de seis millones de seguidores, la venezolana comparte una de las noticias más esperadas por su comunidad digital.

    wapa.pe

    Desde una paradisíaca locación en Key Largo, Florida, realizó una sesión fotográfica donde dejó ver el avance de su embarazo. Fiel a su estilo, apostó por un total white con prendas sueltas y frescas: crop top con mangas y lazo frontal, pantalón fluido y pañuelo sobre el cabello, elevando el romanticismo maternal.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Korina Rivadeneira provoca revuelo con sorpresivo y radical cambio de look en redes: “Volví a hacer joven”

    El naked dress: el favorito para lucir el baby bump

    El naked dress se convirtió en la elección perfecta para resaltar su baby bump con elegancia y seguridad. Isabella apostó por un vestido blanco de encaje, con cuello de tortuga y mangas corte cero que realzaban la silueta con sutileza.

    wapa.pe

    Ceñido al cuerpo en la parte superior, el diseño marcaba delicadamente su figura y, a partir de la cadera, caía con una fluidez suave y romántica. El look fue complementado con accesorios XL que aportaron carácter y equilibrio al estilismo. Fiel a su esencia, logró un resultado atrevido, pero sofisticado, ideal para esta nueva etapa maternal.

    El blanco, símbolo chic del nuevo comienzo maternal

    El blanco se ha convertido en el tono estrella para anunciar un embarazo con estilo. Atemporal, luminoso y sofisticado, este color transmite pureza y protagonismo absoluto al baby bump. En editoriales y sesiones especiales, muchas futuras mamás apuestan por vestidos vaporosos, encaje o siluetas ceñidas en blanco para resaltar su figura con delicadeza.

    wapa.pe

    Además, es un lienzo perfecto para lograr fotografías románticas y minimalistas. Sin duda, el blanco no solo simboliza un nuevo comienzo, también reafirma que la moda maternal puede ser chic, moderna y completamente protagonista.

    SOBRE EL AUTOR:
    Isabella Ladera deslumbra con total white y naked dress para presumir su embarazo en revista internacional
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    6 cortes de pelo corto ideales para caras redondas (y que te hacen ver más joven)

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;