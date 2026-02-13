Isabella Ladera, pareja de Hugo García , sorprendió al anunciar su embarazo como portada de ¡HOLA!, donde cautivó con un romántico look maternal.

Isabella Ladera, pareja del ex chico reality Hugo García, anunció con emoción que está embarazada de su segundo bebé. La influencer venezolana, radicada en Miami, eligió la revista ¡HOLA! para compartir la noticia con un posado exclusivo que marca su primera sesión maternal. Con looks frescos y románticos, la modelo vive esta nueva etapa con ilusión, aunque aún no conoce el sexo del bebé ni ha pensado en el nombre.

Isabella Ladera anuncia embarazo con conmovedoras fotografías

Este anuncio marca un antes y un después en la historia personal de Isabella Ladera junto al padre de su futuro bebé, el modelo e influencer peruano Hugo García. Con más de seis millones de seguidores, la venezolana comparte una de las noticias más esperadas por su comunidad digital.

Desde una paradisíaca locación en Key Largo, Florida, realizó una sesión fotográfica donde dejó ver el avance de su embarazo. Fiel a su estilo, apostó por un total white con prendas sueltas y frescas: crop top con mangas y lazo frontal, pantalón fluido y pañuelo sobre el cabello, elevando el romanticismo maternal.

El naked dress: el favorito para lucir el baby bump

El naked dress se convirtió en la elección perfecta para resaltar su baby bump con elegancia y seguridad. Isabella apostó por un vestido blanco de encaje, con cuello de tortuga y mangas corte cero que realzaban la silueta con sutileza.

Ceñido al cuerpo en la parte superior, el diseño marcaba delicadamente su figura y, a partir de la cadera, caía con una fluidez suave y romántica. El look fue complementado con accesorios XL que aportaron carácter y equilibrio al estilismo. Fiel a su esencia, logró un resultado atrevido, pero sofisticado, ideal para esta nueva etapa maternal.

El blanco, símbolo chic del nuevo comienzo maternal

El blanco se ha convertido en el tono estrella para anunciar un embarazo con estilo. Atemporal, luminoso y sofisticado, este color transmite pureza y protagonismo absoluto al baby bump. En editoriales y sesiones especiales, muchas futuras mamás apuestan por vestidos vaporosos, encaje o siluetas ceñidas en blanco para resaltar su figura con delicadeza.