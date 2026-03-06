¿Cuál es la condición de la hija de Tula Rodríguez que la llevó a ser operada por tercera vez?

Durante la madrugada del viernes 6 de marzo, Tula Rodríguez compartió su alivio y emoción al informar que la cirugía de su hija, Valentina, se realizó con éxito. Se trata de la tercera intervención a la que se somete la menor, hija del fallecido Javier Carmona, debido a una condición auditiva congénita llamada Anotia o Microtia, que implica haber nacido sin una de las orejas.

La conductora también se mostró profundamente conmovida y reflexionó sobre la experiencia de ser madre. Según comentó, muchas veces las madres quisieran poder ocupar el lugar de sus hijos, aunque sea por un instante, para evitarles los momentos difíciles que enfrentan en la vida.

"Ay Señor, les juro, que me llegó el alma al cuerpo. Agradecimiento por todos los deseos. Gracias Dios", expresó Rodríguez luego de enterarse de que la operación había sido favorable.

¿Qué es la Anotia o Microtia, la condición de la hija de Tula?

La Microtia y la Anotia son malformaciones congénitas que afectan el desarrollo del oído externo. Estas condiciones se presentan desde el nacimiento y ocurren cuando la oreja no se forma completamente durante el embarazo. En el caso de la microtia, la oreja se desarrolla de manera parcial o con una forma anormal, mientras que en la anotia el oído externo está completamente ausente.

Estas alteraciones pueden afectar uno o ambos oídos y, en muchos casos, también se relacionan con problemas en el canal auditivo, lo que puede generar distintos grados de pérdida auditiva. La gravedad varía según cada caso, ya que algunas personas pueden tener solo una leve deformación en la oreja, mientras que otras requieren evaluaciones médicas más complejas para determinar el impacto en su capacidad de escuchar.

El tratamiento suele incluir un seguimiento con especialistas en audición, como otorrinolaringólogos y audiólogos, además de posibles intervenciones quirúrgicas reconstructivas o el uso de dispositivos auditivos. Estas opciones buscan mejorar tanto la funcionalidad auditiva como el aspecto del oído, permitiendo que los pacientes puedan desarrollar una mejor calidad de vida y adaptación social.

Hija de Tula Rodríguez se operó por tercera vez

A través de sus redes sociales, la viuda de Javier Carmona informó sobre el estado de salud de su hija, Valentina Carmona, quien tuvo que ingresar al quirófano para someterse a una nueva intervención médica.