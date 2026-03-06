Alejandra Baigorria , tras su boda con Said Palao , enfrenta críticas sobre su rol económico en la relación. La empresaria optó por esta posición sobre la firma de un acuerdo de bienes separados.

Desde su boda con Said Palao, Alejandra Baigorria ha sido blanco de críticas señalada como la “responsable económica” del chico reality. La ‘Gringa de Gamarra’ ha sido consultada sobre su matrimonio con el influencer sobre los términos de su relación con Palo y ella tuvo una reacción impensada.

¿Alejandra Baigorria se casó por bienes separados con el doctor?

Alejandra Baigorria fue invitada al podcast ‘Sin más que decir’ donde fue consultada sobre su boda con Said Palao. El conductor ‘Dafonseka’ la interrumpió para preguntarle directamente si esta había firmado un acuerdo sobre bienes separados cuando decidió casarse con el integrante de ‘Esto es Guerra’.

Lejos de responder, la empresaria se mostró incómoda y entre risas prefirió no dar una respuesta directa sobre las finanzas de ella y su pareja. "Tengo un proyecto que está por salir. Yo tengo 6 años de relación ( ¿El matrimonio fue con bienes separados?) Eso será en la siguiente edición, lee bien tu pauta. (Lo respondes al final) Ese es otro bolo ya te dije", respondió Alejandra sin querer ahondar en el tema.

Esta no sería la primera vez que Alejandra es consultada sobre cómo maneja estos temas con Said Palao, pues ‘Ale’ hizo una colaboración con la tiktoker Moca y ahí fue cuestionada sobre si realmente era cierto que Said Palao era “mantenido” por ella.

"Ahora cuando la gente me dice que yo lo mantengo, yo puedo ser todo lo que quieras, pero Said tiene su plata y yo tengo mi plata. Nos hemos casado por bienes separados. ¿Tú sabes cuánto gana un sueldo un guerrero?, ¿tienes idea?, ¿cómo van a decir que no tiene plata?", precisó.

Alejandra Baigorria explica cómo manejan el dinero en su matrimonio con Said Palao

En una entrevista anterior, Alejandra Baigorria decidió pronunciarse sobre las dudas que surgieron en torno a la economía dentro de su relación con Said Palao. La empresaria explicó que ambos mantienen independencia financiera y que cada uno se encarga de administrar sus propios ingresos, dejando claro que no existe dependencia económica entre ellos. Asimismo, reconoció que, en la actualidad, sus ganancias superan a las de su esposo, lo que ayudó a disipar los rumores que circulaban al respecto.

Cabe recordar que Baigorria ha consolidado su perfil empresarial principalmente en el sector de la moda. La también exchica reality impulsa su propia marca de ropa femenina, la cual distribuye tanto en locales ubicados en galerías comerciales, sobre todo en el emporio textil de Gamarra, como a través de plataformas digitales, especialmente Instagram. A esto se suman los ingresos que obtiene mediante campañas publicitarias y colaboraciones con diversas marcas, aprovechando su exposición mediática.