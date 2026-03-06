Hija de Tula Rodríguez ingresa a quirófano y actriz revela su estado de salud: "Acaba de venir el doctor para decirme..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Tula Rodríguez preocupó al anunciar que su hija tendría que ser operada. La actriz publicó unas fotos de la adolescente ingresando a quirófano, lo que despertó la preocupación de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de condolencia. Horas más tardes, Rodríguez rompió su silencio para revelar cómo se encontraba Valentina Carmona.
Tula Rodríguez expone el estado de salud de su hija tras operación
A través de sus redes sociales, la viuda de Javier Carmona compartió unas historias para contar cuál era el estado de salud de Valentina Carmona, quien tuvo que ingresar a quirófano para someterse a una nueva cirugía.
“Siendo las 4:30 de la mañana, acaba de venir el doctor para decirme que todo salió bien, que fue complicado, unos cambios ahí en cirugía, pero todo para bien. Te juro que ya me llegó el alma al cuerpo, no me he estado comunicando nada porque se imaginarán, es mi momento, pero bueno, ya está en sala de recuperación, solo agradecimiento por sus buenos deseos, gracias”, anunció a través de sus historias de Instagram mostrándose aliviada tras la larga noche que pasó con su hija en la sala de operaciones.
“El doctor dice que primero que a las 5, a las 6 y ahorita me dice que promedia a las 7 recién la voy a tener en el cuarto. Obviamente, no he dormido, por ahí se me han ido las cabeceadas. ¡Qué fuerte! Uno a veces dice: ‘Yo quisiera estar ahí, que me abran a mí, que me causen todo a mí para evitarle todo a los hijos’, ay Dios mío, gracias a Dios todo está bien. Ahora sí ya voy a estar en comunicación y durante el día les voy a estar informando”, añadió emocionada y agradeciendo una vez más el apoyo de sus seguidores.
A las 6:46 de la mañana, la actriz compartió una fotografía de su hija fuera de la sala de recuperación y anunció: “Ya la tengo en el cuarto”.
Horas antes, la exconductora compartió unas fotos con su engreída y anunció que esta se sometería a una tercera operación, dedicándole unas palabras y pidiendo que se unieran en oración por la joven.
“Esta noche es una de las más largas de mi vida. Mi hija está entrando a su tercera operación y mi corazón solo está puesto en Dios, confiando en que todo está en sus manos. No hay forma de explicar lo fuerte que es… es una niña valiente, llena de luz. La amo con todo mi corazón y hoy más que nunca abrazo la fe, creyendo que todo saldrá bien. Si quieren acompañarnos con una oración por mi Vale, se los agradecería de corazón. Me haría sentir muy acompañada en este momento”, se lee en su emotivo post.