Evelyn, hermana de Angie Arizaga , revela a través de redes sociales su lucha contra una enfermedad autoinmune que le causa dolor y complicaciones en su vida diaria.

Evelyn Arizaga, hermana de Angie Arizaga, rompió su silencio y contó en sus rede sociales un proceso muy íntimo que viene atravesando. La joven influencer reveló que sufre de una enfermedad autoinmune y que los últimos días han sido difíciles de enfrentar por el dolor que le causa su condición.

Hermana de Angie Arizaga revela que enfrenta enfermedad autoinmune

A través de sus redes sociales, la hermana de Angie Arizaga decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores un aspecto delicado de su salud. En una historia publicada en Instagram, mostró una fotografía tomada en el gimnasio acompañada de un mensaje personal sobre el proceso que atraviesa.

“Hace 2 años me diagnosticaron una condición autoinmune, una condición autoinmune que solo se dedica a trabajar en mi contra y estos últimos 15 días han sido súper complicados y dolorosos, no podía hacer movimientos básicos con tranquilidad”, escribió, al explicar que recientemente ha atravesado días difíciles en los que incluso realizar movimientos simples resultaba complicado. Con esta publicación dejó entrever el complejo momento que ha vivido en silencio.

La familiar de la exchica reality contó que se trata de un problema de salud que muchas veces no se percibe a simple vista, al describirlo como una condición “silenciosa e invisible” con la que lucha constantemente. Según relató, las últimas dos semanas fueron especialmente duras debido al dolor y a las limitaciones físicas que afectaron su rutina diaria.

Pese a las dificultades, también compartió una señal de avance en su recuperación. “Hoy al fin regresé, de a poquitos. Una condición silenciosa e invisible con la que batallo día a día y logro ganarle”, agregó en su mensaje, refiriéndose a su regreso al gimnasio, un paso que considera significativo dentro de su proceso de bienestar.

Días más tarde, la influencer pareciera haber recaído y compartió una fotografía de su brazo recibiendo un tratamiento intravenoso y escribió: “Hablé muy pronto. Todo mi día por aquí y ahora a casa, a reordenar toda mi rutina”.

Usuarios reaccionan al testimonio de la hermana de Angie Arizaga

La publicación generó diversas reacciones entre los seguidores, quienes no tardaron en enviarle palabras de aliento y mensajes de respaldo. El testimonio llamó especialmente la atención debido a su vínculo con la exchica reality Angie Arizaga, recordada por su participación en el programa ‘Esto es guerra’.

Pese a la repercusión que tuvo la revelación en redes sociales, hasta ahora la pareja de Jota Benz no ha emitido comentarios públicos respecto a la situación de salud de su hermana.