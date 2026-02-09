Angie Arizaga ENTERNECE a sus seguidores al confesar el nombre de su segundo “BEBÉ” | Créditos: Composición Wapa

La influencer Angie Arizaga vive una etapa distinta, alejada de la televisión, pero lejos de desaparecer del radar público. Por el contrario, ha fortalecido su presencia en el mundo digital y ha apostado con fuerza por su faceta emprendedora. A través de sus redes sociales, comparte tanto logros personales como avances profesionales, afianzando un perfil enfocado en los negocios y la vida familiar.

Luego de su salida del reality Esto es Guerra, la exconductora decidió dar prioridad a proyectos propios. Este cambio le permitió concentrarse en una marca que venía desarrollando con ilusión y que recientemente fue presentada de manera oficial.

El “segundo bebé” de Angie Arizaga ya tiene nombre

Angie Arizaga se presentó en el programa América Hoy para despejar las dudas de sus seguidores y anunciar el nombre de su nuevo emprendimiento. Visiblemente emocionada, dio a conocer su marca de moda ‘Angie Arizaga Jeans’, a la que se refirió con especial cariño.

“Muy feliz de poder compartirles, mi segundo bebé”, expresó durante la entrevista.

Además, aclaró que por el momento la comercialización de sus productos se realizará únicamente a través de plataformas digitales, apostando por el comercio virtual como principal vía de venta.

Jota Benz y la confesión sobre el ultimátum para el anillo

En paralelo, Jota Benz sorprendió al revelar detalles poco conocidos sobre su compromiso con Angie Arizaga. En una entrevista concedida a Radio La Zona, el artista recordó cómo fue la pedida de mano y confesó una advertencia que influyó en el ritmo de su relación.

“La pedida original, en verdad, iba a ser el 31 porque Angie siempre como bromeando me decía: ‘5 años máximo, tu tope es 5 años’. Y yo sé que me lo decía en son de broma, pero a mí sí me gusta escuchar a mi pareja en esas cositas que te va diciendo y hacer que nuestra relación siempre sea juego que no se vuelva monotonía”, contó.

Finalmente, Jota Benz admitió que los nervios lo llevaron a adelantar el momento esperado.