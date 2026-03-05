Britney es hospitalizada tras ser detenida y su manager hace dramática confesión: "Podrá recibir el apoyo que..."

Britney Spears fue llevada a un hospital luego de ser detenida en California por un presunto caso de conducción bajo los efectos del alcohol . Tras el incidente, su mánager se pronunció y solicitó comprensión y apoyo para la cantante.

La llamada Princesa del Pop, Britney Spears, protagonizó un nuevo episodio que ha generado gran preocupación entre sus seguidores. La cantante fue trasladada brevemente a un hospital después de ser detenida por un presunto caso de conducción bajo los efectos del alcohol en California.

Tras conocerse el incidente, su representante, Cade Hudson, emitió un pronunciamiento público para referirse a la situación que atraviesa la artista.

¿Por qué Britney Spears fue hospitalizada?

Según información difundida por el portal TMZ, una patrulla policial detuvo a la intérprete la noche del miércoles en Westlake Village, una zona cercana a su residencia en California.

Luego de la intervención, los agentes trasladaron a Spears a un hospital para someterla a una prueba de sangre con el objetivo de determinar su nivel de alcohol en el organismo.

Fuentes citadas por TMZ indicaron que la artista se encontraba sola cuando fue detenida por la policía y que no presentó lesiones. La visita al centro médico se habría realizado únicamente para efectuar el examen toxicológico correspondiente.

"Nuestras fuentes dicen que Britney está diciendo a la gente que fue 0,06. El límite legal en California es del 0,08 por ciento, pero aún puedes ser acusado de conducir bajo los efectos del alcohol", escribió TMZ.

De acuerdo con los reportes, la intervención policial ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche del miércoles. Posteriormente, Spears fue trasladada a una cárcel del condado de Ventura cerca de las 3:00 de la madrugada del 5 de marzo y habría recuperado su libertad aproximadamente tres horas después.

Por su parte, el medio Page Six reveló detalles de una llamada al 911 relacionada con el caso. En el audio, el vehículo presuntamente conducido por la cantante fue reportado por realizar maniobras peligrosas en la vía.

En la grabación, un agente describe el automóvil como un “BMW negro entrando y saliendo de carriles... exceso de velocidad”.

El mánager de Britney Spears se pronuncia

Tras la difusión del caso, Cade Hudson ofreció declaraciones a TMZ y Page Six, donde calificó lo ocurrido como un momento complicado en la vida personal de la estrella.

“Este fue un incidente desafortunado que es completamente imperdonable. Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley, y con suerte este pueda ser el primer paso en un cambio largamente esperado que debe producirse en la vida de Britney. Con suerte, podrá recibir la ayuda y el apoyo que necesita en este momento difícil”.