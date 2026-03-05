Sedapal anunció una interrupción temporal del servicio de agua potable en Lima este sábado 7 de marzo , afectando a viviendas y comercios en diversos sectores de la ciudad.

¡Atención! Corte de agua este sábado 7 de marzo | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este sábado 7 de marzo se realizará una interrupción temporal del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima. La medida impactará tanto a viviendas como a locales comerciales y forma parte de trabajos técnicos orientados a mejorar el funcionamiento del sistema de abastecimiento.

De acuerdo con lo comunicado por la entidad, estas acciones buscan fortalecer la red de distribución y asegurar un servicio más estable y eficiente para la población.

Asimismo, el cronograma difundido por la empresa señala que el corte se aplicará de manera progresiva en las zonas previamente anunciadas. La restricción del suministro se extenderá por varias horas, dependiendo del sector donde se ejecuten las labores programadas.

Lista de distritos afectados por el corte de agua este sábado 7 de marzo

Distrito: Ate

Motivo : Limpieza de reservorio

: Limpieza de reservorio Zonas afectadas : A.H., Huaycan Zoną R RUC UCV 205F Ampliación 12 de Agosto, UCV 205C Zona de Producción 12 de Agosto, UCV 2050 Ampliación.

: A.H., Huaycan Zoną R RUC UCV 205F Ampliación 12 de Agosto, UCV 205C Zona de Producción 12 de Agosto, UCV 2050 Ampliación. Sector - Subsector : Sector 152

: Sector 152 Hora del corte : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Hora del restablecimiento del servicio: 10:00 p.m.

Distrito Ate

Motivo : Limpieza de reservorio

: Limpieza de reservorio Zonas afectadas : AH, Huaycán Zona C. UCV 47 y 478 Ampliación. UCV 46, 49, 51, 52, 53, 56, 57 y 58, Asociación Parque Industrial N 1

: AH, Huaycán Zona C. UCV 47 y 478 Ampliación. UCV 46, 49, 51, 52, 53, 56, 57 y 58, Asociación Parque Industrial N 1 Sector - Subsector : Sector 182

: Sector 182 Hora del corte : 7:00 a.m.

: 7:00 a.m. Hora del restablecimiento del servicio: 7:00 p.m.

Distrito: El Agustino

Motivo : Limpieza de reservorio

: Limpieza de reservorio Zonas afectadas : Urb. Primavera, A.H, IV Programa Municipal, Asoc. Asoc., Vivienda Primavera, A.H. María Herrera Acota, Coop. Las Pirámides.

: Urb. Primavera, A.H, IV Programa Municipal, Asoc. Asoc., Vivienda Primavera, A.H. María Herrera Acota, Coop. Las Pirámides. Sector - Subsector : Sector 78

: Sector 78 Hora del corte : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Hora del restablecimiento del servicio: 11:50 p.m.

Distrito: El Agustino

Motivo : Limpieza de reservorio

: Limpieza de reservorio Zonas afectadas : A.H. Hatary Llacta, P.J. La Menacho I y II etapa, Cooperativa Tayacaja, Coop. Villa del Mar, Asoc. Vicentel Alto, Urb. Las Palmeras, Coop. 1ra y 2da etapą, A.H, La Menacho 2da etapa, Coop. Los Huancas, Asoc. Residencial Huancayo

: A.H. Hatary Llacta, P.J. La Menacho I y II etapa, Cooperativa Tayacaja, Coop. Villa del Mar, Asoc. Vicentel Alto, Urb. Las Palmeras, Coop. 1ra y 2da etapą, A.H, La Menacho 2da etapa, Coop. Los Huancas, Asoc. Residencial Huancayo Sector - Subsector : Sector 78

: Sector 78 Hora del corte : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Hora del restablecimiento del servicio: 11:50 p.m.

Sedapal pide tomar precauciones ante la suspensión del servicio

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima recomendó a los residentes y dueños de negocios ubicados en las zonas donde se ejecutarán los trabajos que adopten previsiones con anticipación. La entidad sugirió almacenar agua suficiente para cubrir actividades esenciales del hogar, como la preparación de alimentos, la higiene personal y las labores de limpieza mientras dure la interrupción del servicio.

Para atender consultas o reportar cualquier inconveniente relacionado con el abastecimiento, la empresa recordó que los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono marcando el (01) 317-8000, línea habilitada para brindar información y soporte durante el periodo del corte.