Así fue el traslado de Adrián Villar a la carceleta del Poder Judicial tras dictarse 9 meses de prisión preventiva en su contra

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Adrián Villar Chirinos por la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

    El Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos en el marco de la investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano. Mientras se determina el establecimiento penitenciario donde cumplirá la medida, el joven de 21 años deberá permanecer bajo custodia a la espera de la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

    Luego de conocerse el fallo judicial, Villar fue conducido a la sede del Poder Judicial para cumplir con los procedimientos correspondientes, entre ellos la evaluación en medicina legal. Posteriormente, quedará a disposición del INPE, entidad encargada de definir el penal al que será trasladado tras la resolución emitida por el juez Adolfo Farfán Calderón, quien ordenó los nueve meses de prisión preventiva en su contra.

    Adrián Villar es trasladado bajo fuerte resguardo policial tras orden judicial

    El investigado dejó las instalaciones de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito para ser trasladado en un patrullero policial. El recorrido del vehículo avanzó por la prolongación La Mar y continuó por el jirón Sebastián Barranca, como parte del operativo dispuesto por las autoridades.

    El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con más de medio centenar de agentes policiales desplegados para custodiar el procedimiento. A algunos metros del vehículo oficial también se encontraban sus padres, Rubén Villar y Marcela Chirinos, quienes siguieron el desplazamiento.

    La diligencia se concretó 16 días después del accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano. Durante ese tiempo, la familia de la deportista promovió acciones para impulsar la investigación que permitió identificar a Villar como presunto responsable. Mientras avanzan las diligencias, el joven permanecerá en la carceleta del Poder Judicial antes de ser trasladado al penal que determine el Instituto Nacional Penitenciario.

    Así fue el traslado de Adrián Villar a la carceleta del Poder Judicial tras dictarse 9 meses de prisión preventiva en su contra
    Lorena Meneses

    Lorena Meneses

