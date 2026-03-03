Christian Cueva confirma boda con Pamela Franco y sorprende con romántica confesión: “Es lo que quiero hacer con ella”

Christian Cueva habló sobre su futuro con Pamela Franco y confirmó que sueña con casarse con la cantante.

Christian Cueva volvió a colocarse en el centro de la atención mediática, pero esta vez no por su desempeño en la cancha, sino por su vida sentimental. El futbolista sorprendió al referirse abiertamente a sus planes con Pamela Franco y admitir que el matrimonio es un deseo real en su historia de amor.

Las declaraciones se dieron durante su participación en el programa Sí va a salir, conducido por Juan Carlos Orderique, donde el tema de una posible boda surgió sin filtros. La química entre ambos fue evidente, pero lo que más llamó la atención fue la seguridad con la que Cueva habló sobre el futuro.

Pamela Franco evita responder y le pasa la pregunta a Cueva

Cuando Orderique lanzó la interrogante sobre si existían planes de boda, la primera en reaccionar fue Pamela Franco. Con una sonrisa cómplice, prefirió no tomar la vocería y trasladó la responsabilidad a su pareja.

“(¿Existe planes de boda a futuro?) Esa pregunta no es para mí. Orderique por favor pregúntale a él”, expresó Franco mientras sonreía.

El gesto abrió la puerta para que el futbolista respondiera sin rodeos y revelara lo que siente.

“Definitivamente es con ella”: Cueva confirma que sueña con casarse

Lejos de esquivar la pregunta, Christian Cueva fue directo y dejó en claro que el matrimonio no es una idea lejana.

“No es muy difícil de responder. Obviamente, la realidad es una de la que estoy corriendo, de la que ya saben todos. Y estoy corriendo porque la verdad que deseo eso hace mucho”.

El jugador reconoció que atraviesa una etapa personal compleja, pero aseguró que sus planes sentimentales están claros.

“Pero planes con ella, de boda y de muchas cosas, sí, definitivamente con ella tengo muchos sueños, muchos, muchas cosas que quiero cumplir y definitivamente es con ella con la que la quiero hacer”, señaló.

Además, destacó el papel fundamental que la cantante ocupa en su vida actual. “Con ella todo, así es la verdad, que sí, no, no, no hay otra descripción que es la verdad, es con ella todo y definitivamente es lo que llegó a mi mundo para yo poder estar bien”, comentó.

Christian Cueva aseguró que Pamela Franco es el amor su vida

Para cerrar, Cueva no escatimó en palabras y reafirmó públicamente la solidez de su relación.

“Que es el amor de mi vida, que la persona que es mi compañera, es la persona con la cual yo confío, es la persona con la que yo me apoyo en los momentos difíciles, como ella también lo hace conmigo, entonces es todo. Esa es la palabra, es todo lo que hay en mi vida”, afirmó.