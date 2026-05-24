Querido actor peruano impacta al hablar de la muerte: “Este cuerpo se pudre”

A sus 78 años, este renombrado actor peruano, que destacó en producciones internacionales y en cadenas como América TV y Latina , emociona al abrirse sobre su futuro.

Iniciar una carrera en la televisión peruana es un reto, y aún más desafiante es mantenerse. Un ejemplo destacado es el de un actor nacional que, tras lograr el éxito local, dio un paso hacia el extranjero, afirmando haber conocido a Hugo Sotil, lo que avivó su pasión por el Deportivo Municipal.

Participó en producciones como 'Carmín', interpretando a Mariano Tovar, y recientemente regresó a la televisión como 'Don Alejo' en 'Al fondo hay sitio'. Este es el caso de Roberto Moll, un renombrado artista que ahora participa como 'Don Edmundo' en 'Valentina Valiente'. A sus 78 años, Moll brindó una entrevista a Trome y sorprendió al declarar que no teme morir y, de hecho, la espera con tranquilidad.

Roberto Moll reflexiona sobre su vida y perspectiva

Roberto Moll vive al margen del ritmo acelerado de la vida moderna. A los 78 años, admite que no usa un teléfono móvil como la mayoría: lo guarda junto a su cama y solo lo revisa para mensajes y llamadas cuando regresa del trabajo. "No tengo vida social", confesó.

Prefiere descansar en su cama cuando no tiene compromisos laborales. No extraña las visitas ni el bullicio del exterior; por el contrario, disfruta de su propia compañía.

“Disfruto de mi soledad, adoro el silencio y estar conmigo mismo”, declaró.

La muerte, en su discurso, se presenta con humor y sencillez. "La estoy esperando", comenta riendo, como si mencionara a una vieja amiga. Para Moll, morir no es desaparecer. Él cree que la muerte no es más que una transformación del estado de ser. “Este cuerpo se descompone, tiene poca utilidad”, fue su profunda reflexión en la entrevista.

Éxito de Roberto Moll en 'Valentina Valiente'

Después del cierre de 'Eres mi bien' en Latina, llegó 'Valentina Valiente', una telenovela peruana protagonizada por Mayra Goñi, contando con Roberto Moll en el elenco principal. Inicialmente, como en cualquier estreno, había nervios; sin embargo, la producción de Latina ha captado la atención y el cariño del público.

En su papel de 'Don Edmundo', un anciano en un complejo momento familiar que busca a su nieta, Roberto Moll se siente realizado al encarnar a este personaje, dado que destaca por características admirables.