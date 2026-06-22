Chequeo preventivo: estos son los exámenes médicos recomendados según la edad

Conoce qué chequeos preventivos gratuitos ofrece el Minsa según tu edad, qué pruebas debes hacerte y cómo acceder con tu DNI en Perú.

De acuerdo a el Minsa, solo tres de cada diez peruanos se realizan chequeos preventivos de forma regular.

De acuerdo a el Minsa, solo tres de cada diez peruanos se realizan chequeos preventivos de forma regular.

En el Perú, la prevención en salud sigue siendo una tarea pendiente. Muchas personas recién acuden a un establecimiento médico cuando el malestar ya apareció, pese a que enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial o distintos tipos de cáncer pueden avanzar en silencio durante meses o incluso años.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Salud (Minsa), solo tres de cada 10 peruanos se realizan chequeos preventivos. Esta baja cultura de prevención reduce las posibilidades de detectar a tiempo enfermedades crónicas, iniciar tratamientos oportunos y evitar complicaciones que pueden afectar la calidad de vida.

Frente a este panorama, el sector salud viene reforzando campañas de despistaje, vacunación y atención integral por etapas de vida. En 2026, una de las principales estrategias es la Ruta de la Salud “Prevenir es Vivir”, que busca acercar evaluaciones médicas gratuitas a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en establecimientos del primer nivel de atención.

¿Qué es un chequeo preventivo y qué pruebas corresponden según la edad?

Un chequeo preventivo es una evaluación médica integral dirigida a personas que no necesariamente presentan síntomas. Su objetivo es identificar factores de riesgo, detectar enfermedades en etapas iniciales y orientar al paciente antes de que una condición avance o genere complicaciones.

La Ruta de la Salud del Minsa organiza estas atenciones según el curso de vida, lo que permite que cada persona reciba controles adecuados para su edad, antecedentes y necesidades.

Niños de 0 a 11 años

En esta etapa, la prioridad es vigilar el crecimiento, reforzar la vacunación y prevenir enfermedades frecuentes en la infancia.

Control de crecimiento y desarrollo.

Evaluación de peso, talla y desarrollo psicomotriz.

Esquema completo de vacunación.

Descarte de anemia mediante prueba de hemoglobina.

Descarte de parasitosis.

Consejería nutricional para madres, padres o cuidadores.

Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años

Durante esta etapa se busca prevenir enfermedades, identificar riesgos tempranos y atender aspectos de salud física, mental y sexual.

Hemograma completo.

Medición de glucosa en sangre.

Perfil lipídico para colesterol y triglicéridos.

Examen de orina.

Evaluación de salud mental para detectar ansiedad o depresión.

Controles odontológicos y oftalmológicos.

En mujeres, Papanicolau desde los 25 años para prevenir cáncer de cuello uterino.

Adultos de 30 a 59 años

En la adultez aumenta el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, por lo que los controles deben ser más constantes.

Control de presión arterial.

Medición de glucosa.

Perfil lipídico completo.

Evaluación de índice de masa corporal y perímetro abdominal.

Evaluación médica general periódica.

En mujeres:

Papanicolau entre los 25 y 64 años.

Prueba molecular de VPH o IVAA, según indicación médica.

Mamografía desde los 40 años para detección temprana de cáncer de mama.

En varones:

Evaluación de próstata mediante PSA y examen clínico desde los 40 o 50 años, según factores de riesgo y criterio médico.

Adultos mayores de 60 años o más

En esta etapa, la prevención se enfoca en conservar la autonomía, evitar complicaciones y detectar enfermedades asociadas al envejecimiento.

Tamizaje de cáncer de colon.

Evaluación de agudeza visual y descarte de glaucoma.

Evaluación auditiva.

Evaluación de memoria y función cognitiva.

Control nutricional.

Evaluación de riesgo de caídas.

Evaluación cardiovascular integral.

¿Cómo solicitar un chequeo preventivo gratuito en el Minsa?

Los chequeos preventivos pueden realizarse en establecimientos de salud del Ministerio de Salud a nivel nacional. En la mayoría de casos, las atenciones son gratuitas para afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), aunque las campañas preventivas también pueden estar disponibles para población en general, según la convocatoria del sector.

Para acceder a una evaluación preventiva, el proceso es sencillo:

Acércate al centro de salud del Minsa más cercano a tu domicilio.

Presenta tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Solicita una evaluación preventiva según tu etapa de vida.

Sigue las indicaciones del personal de salud.

Conserva tus resultados y acude a los controles que te programen.

El Minsa también ha impulsado campañas específicas contra el cáncer. En febrero de 2026, por ejemplo, se desarrolló una campaña gratuita de prevención oncológica en establecimientos de salud del país. En marzo, se promovieron pruebas para la detección de cáncer de cuello uterino y de mama, como Papanicolau, prueba molecular de VPH, IVAA y mamografías, según la edad de la paciente.

Para orientación adicional, el Ministerio de Salud cuenta con la Línea 113 Salud, un servicio gratuito que brinda información médica, consejería y apoyo en temas como prevención, síntomas, salud mental, nutrición, ubicación de establecimientos y acceso a servicios. La atención está disponible las 24 horas del día.