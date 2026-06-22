Sunafil 2026: cómo denunciar a una empresa que no paga sueldo, CTS, gratificación o vacaciones

Conoce cómo denunciar ante Sunafil si tu empresa no paga sueldo, CTS , gratificación o vacaciones, qué documentos presentar y qué multas aplican en 2026.

Trabajadores CAS contarán con beneficios como gratificación, CTS y ayuda para gastos de sepelio.

Trabajadores CAS contarán con beneficios como gratificación, CTS y ayuda para gastos de sepelio.

El retraso o incumplimiento en el pago del sueldo, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la gratificación, las vacaciones u otros beneficios laborales no solo golpea directamente el bolsillo de los trabajadores, sino que también puede convertirse en una infracción sancionada por el Estado.

Ante estos casos, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) cuenta con un procedimiento gratuito que permite denunciar a empresas privadas que no respetan la normativa laboral. El trámite puede realizarse de forma virtual o presencial, es confidencial y está disponible tanto para trabajadores con vínculo vigente como para extrabajadores.

La información cobra especial importancia en la previa del depósito de la gratificación de julio de 2026 y tras la campaña de pago de la CTS, fechas en las que miles de trabajadores revisan si sus empleadores cumplieron con los abonos correspondientes.

¿Cuándo deben pagar CTS, gratificación, sueldo y otros beneficios laborales?

Cada beneficio laboral tiene plazos definidos que las empresas deben respetar. Si el pago se realiza fuera de fecha o no se efectúa, el trabajador puede presentar una denuncia ante Sunafil para que se inicie una inspección laboral.

En el caso de la CTS, el depósito se realiza dos veces al año: dentro de los primeros 15 días de mayo y noviembre. Este beneficio busca proteger al trabajador ante un eventual cese laboral, por lo que su omisión puede ser considerada una infracción grave.

La gratificación, por su parte, debe pagarse como máximo el 15 de julio por Fiestas Patrias y el 15 de diciembre por Navidad. El monto equivale a una remuneración íntegra si el trabajador laboró todo el semestre. Si trabajó menos tiempo, recibe un pago proporcional por cada mes calendario completo laborado.

Respecto al sueldo, la empresa debe cumplir con la fecha pactada en el contrato, la boleta, el convenio o el reglamento interno. Un retraso injustificado también puede ser denunciado, especialmente si se repite o afecta a varios trabajadores.

Además, la legislación laboral permite reclamar beneficios pendientes dentro de un plazo de cuatro años. Esto incluye CTS, gratificaciones, vacaciones, horas extras, remuneraciones no pagadas o diferencias salariales.

Antes de denunciar, el trabajador debe reunir documentos que respalden su caso. Entre los principales figuran:

Boletas de pago de los últimos meses.

Contrato de trabajo o documentos que acrediten la relación laboral.

Estados de cuenta bancarios donde se evidencie la falta de depósito.

Correos electrónicos, memorandos o comunicaciones internas sobre el pago pendiente.

Convenios colectivos u otros documentos que acrediten beneficios específicos.

Si la denuncia será presentada por internet, estos archivos deben estar escaneados y guardados en formato PDF. También es importante tener a la mano el número de RUC de la empresa, la dirección del centro laboral, un correo electrónico activo y un número de celular.

¿Cómo denunciar ante Sunafil y qué multas puede recibir la empresa?

La denuncia virtual es una de las vías más rápidas para reportar el incumplimiento de derechos laborales. El trabajador debe ingresar al portal oficial de Sunafil, registrar sus datos personales, colocar la información de la empresa denunciada y describir con claridad el incumplimiento: falta de pago de sueldo, CTS, gratificación, vacaciones u otro beneficio.

Para iniciar el trámite, se recomienda seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de denuncias de Sunafil.

Seleccionar la opción para registrar una nueva denuncia.

Completar los datos personales del trabajador.

Registrar el RUC y la dirección del centro de trabajo de la empresa denunciada.

Describir el incumplimiento laboral.

Adjuntar los documentos de sustento en formato PDF.

Enviar la solicitud y guardar el número de expediente generado.

También se puede presentar la denuncia de manera presencial en las intendencias regionales de Sunafil o en los canales habilitados por la entidad para brindar orientación laboral.

Una vez recibida la denuncia, Sunafil realiza una evaluación preliminar y puede asignar el caso a un inspector laboral. Durante la investigación, la autoridad puede solicitar información adicional, revisar planillas, verificar depósitos, efectuar visitas al centro de trabajo y determinar si la empresa cumplió o no con sus obligaciones.

Uno de los puntos más importantes es la reserva de identidad. Sunafil permite que el denunciante mantenga su identidad protegida durante el procedimiento, especialmente cuando el vínculo laboral sigue vigente. Esta medida busca reducir el riesgo de represalias, hostigamiento o despidos posteriores a la denuncia.

Si la denuncia presenta observaciones o falta documentación, Sunafil puede notificar al trabajador mediante el correo registrado para que subsane la información en el plazo correspondiente.

Las empresas que incumplen el pago de beneficios laborales pueden recibir multas económicas. Estas sanciones no reemplazan la deuda con el trabajador: la empresa debe pagar el beneficio pendiente, los intereses que correspondan y, además, asumir la multa impuesta por la autoridad inspectiva.

Con la UIT 2026 fijada en S/5.500, las sanciones pueden variar según la gravedad de la infracción, el número de trabajadores afectados y el régimen empresarial. En empresas del régimen general, las multas máximas referenciales pueden llegar a:

Infracciones leves: hasta más de S/85.000.

Infracciones graves: hasta más de S/143.000.

Infracciones muy graves: hasta más de S/288.000.

En el caso del no pago de gratificaciones, Sunafil ha advertido que se trata de una infracción grave en materia de relaciones laborales. Por ello, los empleadores deben cumplir con los plazos establecidos y conservar la documentación que demuestre el depósito oportuno.