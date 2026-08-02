Cantantes de Papillón NIEGAN hostigamiento contra Mafer Portugal, pero generan INDIGNACIÓN con comentario: "Tiene que pagar derecho de piso"

La salida de Mafer Portugal de la orquesta Papillón genera controversia tras sus denuncias de acoso. Las integrantes actuales realizaron una transmisión en vivo para responder.

La salida de Mafer Portugal de la orquesta Papillón continúa generando repercusiones. Después de que la cantante denunciara públicamente haber sido víctima de presunto acoso y hostigamiento por parte de algunas integrantes de la agrupación y familiares de estas, las actuales vocalistas decidieron pronunciarse para dar su versión de los hechos. Sin embargo, sus declaraciones terminaron desatando una nueva ola de críticas en redes sociales, especialmente por un comentario relacionado con el llamado "derecho de piso".

¿Qué dijeron las cantantes de Papillón tras las acusaciones de Mafer Portugal?

Luego del comunicado difundido por Mafer Portugal, las integrantes de Papillón realizaron una transmisión en vivo a través de TikTok para responder a las acusaciones y rechazar los señalamientos en su contra.

Durante la emisión, una de las vocalistas aseguró que los hechos ocurrieron de manera distinta a como fueron expuestos por la hija de Tommy Portugal e incluso afirmó que ella también se sintió afectada por la situación. Asimismo, señaló que decidió guardar silencio para evitar alimentar la polémica.

"Todo tiene límites. Las cosas fueron totalmente al revés, y lo digo por mí, yo fui una de las personas afectadas en su momento, el que no haya salido a hablar, no significa que no quiera defenderme, simplemente no me gustan los escándalos. Si su familia se mete, también va a haber familia que se va a meter, así de simple. No hagas lo que no quieres que te hagan y si te gusta molestar, acepta", dijo en un inicio una de las integrantes del grupo de cumbia.

Por otro lado, otra integrante de la agrupación negó que existiera algún tipo de hostigamiento hacia Mafer Portugal y atribuyó parte de las diferencias al hecho de que ella era una nueva integrante. En ese contexto, hizo referencia al llamado "derecho de piso", palabras que generaron repercusiones entre los seguidores de la orquesta.

"Algunos comentarios dicen que mi familia y yo la hostigamos, díganme qué poder puedo tener sobre ella si es casi siete u ocho años mayor que yo y yo soy la más chiquita de la orquesta. Yo sí puedo decir que, al inicio, no me refiero a ni una persona en específico, como en cualquier trabajo tienes que pagar un derecho de piso, pero es parte de", dijo generando distintas reacciones.

Usuarios cuestionan a las integrantes de Papillón por polémico comentario

Las declaraciones de las cantantes no lograron frenar la controversia. Por el contrario, numerosos usuarios en redes sociales manifestaron su rechazo, al considerar que las artistas minimizaron las denuncias realizadas por su excompañera y normalizaron situaciones que no deberían formar parte del ambiente laboral.

Entre las reacciones más comentadas destacó el rechazo al uso de la expresión "derecho de piso", ya que varios cibernautas señalaron que ese tipo de prácticas no deben justificarse bajo ninguna circunstancia.