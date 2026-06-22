Bono del Buen Pagador: Así puedes COMPRAR tu vivienda con apoyo del Estado, según el Ministerio de ViviendaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Vivienda actualizó los montos del Bono del Buen Pagador (BBP) y los rangos de valor de las viviendas que podrán acceder a este beneficio durante 2026, con el objetivo de facilitar la compra de inmuebles a más familias mediante el Crédito Mivivienda.
La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N.° 011-2026-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano, como parte de las acciones orientadas a impulsar el acceso a viviendas formales y reducir el déficit habitacional en el país.
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Según la norma, las viviendas valorizadas entre S/69.900 y S/99.600 recibirán un BBP de S/27.800. Para inmuebles con precios superiores a S/99.600 y hasta S/149.200, el subsidio será de S/23.200. En el caso de viviendas con valores mayores a S/149.200 y hasta S/248.300, el bono ascenderá a S/21.200. Finalmente, las propiedades cuyo precio supere los S/248.300 y llegue hasta S/367.600 accederán a un beneficio de S/7.900.
“Desde el sector seguimos impulsando mecanismos que permitan a más familias acceder a su casa propia. La actualización del Bono del Buen Pagador fortalece el apoyo del Estado y brinda mejores condiciones para que los peruanos cumplan su sueño”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.
El BBP es un subsidio estatal no reembolsable destinado a quienes obtienen un Crédito Mivivienda y cumplen puntualmente con sus pagos. Este aporte disminuye el monto por financiar y facilita el acceso a un préstamo hipotecario.
La actualización de los montos y rangos se realizó tomando en cuenta la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana y modifica el reglamento de la Ley N.° 29033, que creó el Bono del Buen Pagador. Con ello, se busca mantener la efectividad del beneficio frente a los cambios del mercado inmobiliario y ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda propia.
Con esta disposición, el Ministerio de Vivienda ratifica su estrategia de promover soluciones habitacionales sostenibles y ampliar las oportunidades para que más familias peruanas accedan a viviendas seguras, formales y de calidad.