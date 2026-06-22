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Bono del Buen Pagador: Así puedes COMPRAR tu vivienda con apoyo del Estado, según el Ministerio de Vivienda

La actualización de los montos del Bono del Buen Pagador (BBP) y de los rangos de valor de los inmuebles ampliará las posibilidades de que más familias peruanas puedan adquirir una vivienda propia a través del Crédito Mivivienda.

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    Así puedes COMPRAR tu vivienda con apoyo del Estado
    Bono del Buen Pagador: Así puedes COMPRAR tu vivienda con apoyo del Estado, según el Ministerio de Vivienda

    El Ministerio de Vivienda actualizó los montos del Bono del Buen Pagador (BBP) y los rangos de valor de las viviendas que podrán acceder a este beneficio durante 2026, con el objetivo de facilitar la compra de inmuebles a más familias mediante el Crédito Mivivienda.

    La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N.° 011-2026-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano, como parte de las acciones orientadas a impulsar el acceso a viviendas formales y reducir el déficit habitacional en el país.

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    Según la norma, las viviendas valorizadas entre S/69.900 y S/99.600 recibirán un BBP de S/27.800. Para inmuebles con precios superiores a S/99.600 y hasta S/149.200, el subsidio será de S/23.200. En el caso de viviendas con valores mayores a S/149.200 y hasta S/248.300, el bono ascenderá a S/21.200. Finalmente, las propiedades cuyo precio supere los S/248.300 y llegue hasta S/367.600 accederán a un beneficio de S/7.900.

    Bono del buen pagador
    Bono del buen pagador

    “Desde el sector seguimos impulsando mecanismos que permitan a más familias acceder a su casa propia. La actualización del Bono del Buen Pagador fortalece el apoyo del Estado y brinda mejores condiciones para que los peruanos cumplan su sueño”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

    El BBP es un subsidio estatal no reembolsable destinado a quienes obtienen un Crédito Mivivienda y cumplen puntualmente con sus pagos. Este aporte disminuye el monto por financiar y facilita el acceso a un préstamo hipotecario.

    La actualización de los montos y rangos se realizó tomando en cuenta la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana y modifica el reglamento de la Ley N.° 29033, que creó el Bono del Buen Pagador. Con ello, se busca mantener la efectividad del beneficio frente a los cambios del mercado inmobiliario y ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda propia.

    Con esta disposición, el Ministerio de Vivienda ratifica su estrategia de promover soluciones habitacionales sostenibles y ampliar las oportunidades para que más familias peruanas accedan a viviendas seguras, formales y de calidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Bono del Buen Pagador: Así puedes COMPRAR tu vivienda con apoyo del Estado, según el Ministerio de Vivienda
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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