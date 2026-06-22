La actualización de los montos del Bono del Buen Pagador (BBP) y de los rangos de valor de los inmuebles ampliará las posibilidades de que más familias peruanas puedan adquirir una vivienda propia a través del Crédito Mivivienda .

El Ministerio de Vivienda actualizó los montos del Bono del Buen Pagador (BBP) y los rangos de valor de las viviendas que podrán acceder a este beneficio durante 2026, con el objetivo de facilitar la compra de inmuebles a más familias mediante el Crédito Mivivienda.

La medida fue oficializada a través del Decreto Supremo N.° 011-2026-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano, como parte de las acciones orientadas a impulsar el acceso a viviendas formales y reducir el déficit habitacional en el país.

Según la norma, las viviendas valorizadas entre S/69.900 y S/99.600 recibirán un BBP de S/27.800. Para inmuebles con precios superiores a S/99.600 y hasta S/149.200, el subsidio será de S/23.200. En el caso de viviendas con valores mayores a S/149.200 y hasta S/248.300, el bono ascenderá a S/21.200. Finalmente, las propiedades cuyo precio supere los S/248.300 y llegue hasta S/367.600 accederán a un beneficio de S/7.900.

Bono del buen pagador

“Desde el sector seguimos impulsando mecanismos que permitan a más familias acceder a su casa propia. La actualización del Bono del Buen Pagador fortalece el apoyo del Estado y brinda mejores condiciones para que los peruanos cumplan su sueño”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

El BBP es un subsidio estatal no reembolsable destinado a quienes obtienen un Crédito Mivivienda y cumplen puntualmente con sus pagos. Este aporte disminuye el monto por financiar y facilita el acceso a un préstamo hipotecario.

La actualización de los montos y rangos se realizó tomando en cuenta la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana y modifica el reglamento de la Ley N.° 29033, que creó el Bono del Buen Pagador. Con ello, se busca mantener la efectividad del beneficio frente a los cambios del mercado inmobiliario y ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda propia.