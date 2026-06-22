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¡MOMENTOS DE ANGUSTIA! Melcochita sufre inesperada crisis de salud y Heydi Amado rompe su silencio

Tras revelarse el abuso que sufrió su hija, Melcochita fue hospitalizado de emergencia con una intravenosa, lo que preocupó a sus seguidores antes de un show. ¿Cómo está ahora?

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    ¡MOMENTOS DE ANGUSTIA! Melcochita sufre inesperada crisis de salud y Heydi Amado rompe su silencio
    Melcochita sufre FUERTE descompensación y es llevado de EMERGENCIA al hospital. | Composición Wapa
    ¡MOMENTOS DE ANGUSTIA! Melcochita sufre inesperada crisis de salud y Heydi Amado rompe su silencio

    Últimamente, Melcochita ha atravesado momentos difíciles desde que su hija mayor, Susan Villanueva, reveló el abuso que vivió en su infancia por parte de un allegado a su exmadrastra. La denuncia subrayó la ausencia del famoso cómico durante este traumático episodio. En busca del perdón de su hija, su salud se ha visto afectada, lo que le provocó una descompensación. ¿Cuál es el estado actual del artista?

    Descompensación de Melcochita: detalles desde el hospital, según Heydi Amado

    Los recientes hechos han afectado emocionalmente a Melcochita después de que Susan Villanueva, su hija mayor, denunciara haber sido abusada sexualmente por alguien cercano a su exmadrastra cuando tenía solo 11 años.

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    El dolor expresado por Susan por la falta de intervención de su padre resonó en el cómico, quien, al revivir este difícil episodio, pidió perdón a su hija por no haber estado presente y lamentó profundamente sus acciones pasadas.

    "Susan, hija querida, te pido disculpas si he sido injusto contigo y con todos mis hijos. Han pasado muchos años y tengo ya 90 años. Perdóname si te fallé", expresó el cómico.

    Melcochita es hospitalizado de emergencia: detalles por Heydi Amado
    Melcochita es hospitalizado de emergencia: detalles por Heydi Amado

    Mientras afronta este complicado estado emocional, a sus 89 años, Melcochita se vio obligado a acudir al hospital debido a una descompensación antes de un espectáculo programado. Conectado a una vía intravenosa, su pareja confirmó que fue llevado al Hospital del Seguro de Angamos.

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    "Se dirigía a una presentación y comenzó a sentirse mal. Fue ingresado de emergencia, donde le realizaron exámenes y chequeos", mencionó a Trome.

    Aunque no se han revelado detalles exactos sobre su condición, Heydi confirmó que ya está estable y recibe cuidados en casa.

    Es relevante señalar que no es la primera vez que Melcochita enfrenta problemas de salud. En febrero de este año, su presión arterial se vio afectada al descubrir que Monserrat había gastado todos sus ahorros, lo que precipitó el fin de su matrimonio.


    SOBRE EL AUTOR:
    ¡MOMENTOS DE ANGUSTIA! Melcochita sufre inesperada crisis de salud y Heydi Amado rompe su silencio
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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