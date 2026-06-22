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'Tía Lisura' revela LA VERDAD sobre la detención del hermano de Paul Michael y su estado legal: "Estaba visitando a..."

La tía Lisura de Paul Michael se pronunció sobre la detención de Maycol Orlando Rodríguez Belliza, hermano del cantante, y explicó su situación legal tras ser acusado de pertenecer a una organización criminal dedicada al robo y la venta de celulares.

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    'Tía Lisura' revela LA VERDAD sobre la detención del hermano de Paul Michael y su estado legal: "Estaba visitando a..."
    Tía Lisura habla del hermano de Paul Michael
    'Tía Lisura' revela LA VERDAD sobre la detención del hermano de Paul Michael y su estado legal: "Estaba visitando a..."

    Maycol Orlando Rodríguez Belliza, hermano menor de Paul Michael, enfrenta serias acusaciones tras ser arrestado junto a otras cuatro personas por presuntamente integrar una banda criminal especializada en el robo y la venta de celulares, así como en extorsionar a los familiares de las víctimas.

    El joven, presuntamente vinculado a Los Terribles de Breña, fue apresado en Zorritos, donde se incautaron 31 teléfonos inteligentes, una laptop MacBook Air y un vehículo. Pero ¿qué opinó su tía Lisura sobre este asunto relacionado con su sobrino?

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    Tía Lisura se pronuncia sobre la detención del hermano de Paul Michael y aclara su situación legal

    La conocida tía Lisura de Paul Michael, expareja de Pamela López, rompió su silencio en el pódcast 'Eso Háblalo' después de que la captura de su sobrino, Maycol Orlando Rodríguez Belliza, acaparara recientemente la atención pública.

    El joven fue mostrado con chaleco de detenido junto a otros involucrados, quienes habrían sido localizados en un inmueble del jirón Zorritos. Allí se hallaron más de 30 dispositivos móviles y otros objetos de valor que, según la Policía, podrían ser clave en el caso.

    La tía del artista, firme defensora de su sobrino, expresó que la noticia la dejó impactada, pues confía plenamente en él y niega categóricamente cualquier implicación en actividades delictivas.

    Ella sostuvo que todo fue producto de un malentendido. Afirmó que su sobrino fue arrestado por accidente debido a la denuncia de una vecina por el ruido. Esto ocurrió mientras él estaba en casa de un amigo que se dedicaba a revender celulares, aunque no brindó detalles sobre ese negocio.

    “Nada de eso es cierto, estaban tranquilos, los forzaron a irse, fue un error total. Lo que pasó es que uno de sus amigos vende celulares y lo había discutido con su padre porque vive separado. Mi sobrino estaba en casa de este amigo con más personas y una vecina se quejó con la policía por el volumen del ruido”, explicó.

    A pesar de que las autoridades ya vigilaban sus movimientos y conocían su modo de operación, Mariella insistió en que el arresto se debió al escándalo, que fue un malentendido y que, posteriormente, la policía actuó en función de ello.

    “Los llevaron, salieron en la prensa, Dios mío, mi sobrino no estaba involucrado en nada de eso, fue una confusión y los dejaron a todos libres”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    'Tía Lisura' revela LA VERDAD sobre la detención del hermano de Paul Michael y su estado legal: "Estaba visitando a..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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