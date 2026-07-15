Yape permite remesas sin comisiones a Venezuela durante julio, una iniciativa del BCP para apoyar a familiares afectados por los recientes terremotos en el país.

¿Cómo enviar dinero a Venezuela desde Yape? | Composición: Wapa / Captura de pantalla

¿Cómo enviar dinero a Venezuela desde Yape? | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Las personas que necesitan enviar dinero a familiares o conocidos en Venezuela ahora cuentan con una alternativa más accesible. Yape anunció que, durante todo julio, permitirá realizar remesas hacia ese país sin aplicar comisiones, una medida impulsada tras la emergencia generada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

La billetera digital del Banco de Crédito del Perú (BCP) explicó que esta iniciativa busca facilitar el apoyo económico a los afectados y ofrecer un canal seguro para que los usuarios transfieran fondos de manera rápida y sencilla desde Perú.

¿Cómo yapear dinero a Venezuela? Este es el paso a paso

Los usuarios que deseen realizar una remesa internacional hacia Venezuela deben seguir el siguiente procedimiento:

Ingresar a la aplicación de Yape y acceder a la sección de Remesas.

Yape permite enviar dinero a Venezuela

Elegir la opción 'Quiero Yapear'.

Yape permite enviar dinero a Venezuela

Seleccionar Venezuela como país de destino.

Yape permite enviar dinero a Venezuela

Escoger la modalidad 'A cuenta bancaria' e indicar el monto que se desea transferir.

Yape permite enviar dinero a Venezuela

Elegir el banco receptor.

Yape permite enviar dinero a Venezuela

Completar la información solicitada del beneficiario. Verificar todos los datos antes de confirmar la operación.

La plataforma permite realizar envíos de hasta S/3.000 por transferencia, con un límite diario de S/3.500 y un máximo mensual de S/12.000.

Yape elimina comisiones para envíos de dinero a Venezuela: así funciona el servicio

La nueva medida es posible gracias a una alianza entre Yape y Dandelion Payments, una plataforma especializada en transferencias internacionales. A través de este acuerdo, los usuarios podrán enviar dinero directamente a cuentas bancarias en Venezuela pertenecientes a entidades como Banesco, Mercantil, Banco Provincial y Banplus.

La compañía resaltó que esta herramienta resulta especialmente relevante considerando que, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Perú viven aproximadamente 1,64 millones de ciudadanos venezolanos que mantienen vínculos económicos con familiares en su país de origen.

“Sabemos que hay muchas personas con familiares en Venezuela que aún necesitan apoyo y, en ese contexto, buscamos facilitar que quienes están en el Perú puedan enviar dinero de forma simple y sin comisiones. Incluso, esta opción puede ser útil para cualquier persona que busque hacer llegar apoyo a quienes hoy lo necesitan”, explicó Raimundo Morales, CEO de Yape.

Por su parte, Daniel Canning, Managing Director de Dandelion Payments, destacó que esta colaboración permitirá brindar una alternativa de pagos internacionales que combine rapidez, seguridad y eficiencia para quienes deseen apoyar a la población venezolana en medio de la emergencia.

Para acceder a esta funcionalidad, los usuarios deben contar con la versión 3.65 o superior de la aplicación. El servicio está habilitado para quienes utilizan Yape con cuenta BCP o Yape con DNI.

Donaciones a Venezuela tras terremotos

Además de esta medida, Yape informó que mantiene activo un espacio de donaciones dentro de su aplicación, desarrollado junto a Perú Pendiente y la organización venezolana Sun.Risas, con el objetivo de canalizar ayuda hacia las zonas afectadas por los sismos. Gracias a esta iniciativa, ya se han recaudado más de S/1,6 millones destinados a la compra y distribución de alimentos, medicamentos, productos de higiene y kits de primeros auxilios.