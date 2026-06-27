Terremoto en Lima sería 32 VECES más DEVASTADOR que la catástrofe en Venezuela, según experto: "Es bastante terrorífica"

El doctor Patricio Valderrama alerta que Lima podría sufrir un terremoto de magnitud 8,8 , mucho más severo que los movimientos telúricos de 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela.

Experto advierte que un terremoto en Lima podría superar ampliamente al ocurrido en Venezuela | Composición: Wapa Captura de pantalla - Canal N

Experto advierte que un terremoto en Lima podría superar ampliamente al ocurrido en Venezuela | Composición: Wapa Captura de pantalla - Canal N

Los terremotos registrados recientemente en Venezuela han encendido las alertas en distintos países de la región. En Perú, especialistas han vuelto a poner sobre la mesa el riesgo sísmico que enfrenta Lima debido a su ubicación geográfica y a las características de su infraestructura urbana. En ese contexto, un reconocido experto advirtió que la capital peruana podría experimentar un evento mucho más severo que el ocurrido en territorio venezolano.

La preocupación surge luego de que dos fuertes movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran Venezuela con apenas segundos de diferencia, dejando centenares de víctimas, miles de afectados y numerosas réplicas.

Experto advierte que un terremoto en Lima podría superar ampliamente al ocurrido en Venezuela

Durante una entrevista con Canal N, el doctor en Ciencias de la Tierra Patricio Valderrama explicó que Lima se encuentra expuesta a un escenario sísmico considerablemente más complejo que el registrado recientemente en Venezuela. Según detalló, la magnitud del terremoto que se espera para la capital peruana podría alcanzar niveles muy superiores.

“La comparación es bastante terrorífica. En Lima se espera un (terremoto de) 8.8. El mayor aquí ha sido, ha sido siete punto cinco. Eso quiere decir que un 8.8 es más o menos 32 más fuerte que uno de 7.5”, explicó el especialista.

Por su parte, Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), recordó que el país forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. En ese sentido, indicó que los terremotos ocurridos en países como Japón y Venezuela evidencian que estos fenómenos continúan representando una amenaza latente para toda la región.

Además, señaló que la cercanía de un eventual epicentro frente a las costas peruanas incrementaría significativamente el impacto sobre la población.

“Lima tiene una infraestructura mucho más antigua que Caracas y Puerto Cabello, que están lejos del epicentro. El epicentro en el Perú sería mucho más cercano”, manifestó.

El especialista también alertó sobre el elevado número de habitantes que concentra la capital, un factor que podría complicar las labores de respuesta ante una emergencia de gran magnitud.

“Creo que 13 millones de personas en un área tan pequeña que equivaldría solamente a la Zona Roja, no nos da un pronóstico muy positivo de lo que ocurriría”, explicó.

¿Cuáles son las zonas más vulnerables de Lima ante un gran terremoto?

Hernando Tavera precisó que la vulnerabilidad sísmica de Lima depende de diversos factores relacionados con el terreno, las edificaciones y la densidad poblacional. Según explicó, no se trata únicamente de la intensidad del movimiento, sino también de las condiciones particulares de cada sector de la ciudad.

“No es una definición sencilla. Es la suma de la calidad de los suelos, la calidad de las construcciones, la antigüedad de las viviendas y el uso del suelo”, sostuvo.

Entre las áreas consideradas más expuestas figura Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, así como algunas zonas de Ventanilla. De acuerdo con el especialista, la composición del suelo en estos lugares aumenta el riesgo frente a un sismo de gran magnitud.

Asimismo, advirtió que las viviendas construidas informalmente, los asentamientos ubicados en laderas de cerros y las zonas cercanas a cauces de ríos podrían enfrentar consecuencias más graves durante un evento sísmico.

Tavera también comparó la intensidad del sacudimiento registrado en Venezuela con antecedentes ocurridos en Perú y destacó la diferencia en los niveles de aceleración del suelo.

“La aceleración del suelo ha sido muy intensa en el área de Caracas, ha llegado a valores de cuatrocientos centímetros por segundo al cuadrado. En el 2007, Lima se sacudió con valores de ciento cincuenta centímetros por segundo al cuadrado. Estamos hablando que más o menos tres veces el nivel de sacudimiento del suelo”, precisó.