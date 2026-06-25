Terremoto en Venezuela: sismos de magnitud 7,2 y 7,5 causan al menos 164 fallecidos y cientos de víctimas

Las autoridades venezolanas han declarado a La Guaira como zona de desastre . Se intensifican las tareas de rescate después de que varios terremotos causaran importantes destrozos.

Terremoto en Venezuela: sismos de magnitud 7,2 y 7,5 causan al menos 164 muertos y cientos de víctimas.

Terremoto en Venezuela: sismos de magnitud 7,2 y 7,5 causan al menos 164 muertos y cientos de víctimas.

Dos potentes terremotos en Venezuela produjeron al menos 164 muertos y 971 heridos. Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, golpearon la tarde del miércoles, lo que llevó a las autoridades a declarar una emergencia nacional. Equipos de rescate trabajan entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Según informó la presidenta interina, Delcy Rodríguez, el estado más golpeado fue La Guaira, seguido por Caracas, donde la destrucción material fue considerable. Los temblores provocaron caídas de edificios, cortes de energía e interrupciones de servicios básicos, lo que generó caos en el norte venezolano.

Se teme que los fallecidos sobrepasen la cifra de 10 mil personas, según datos de USGS

La Guaira enfrenta el mayor impacto

La Guaira fue el epicentro de esta tragedia. La AFP reportó decenas de edificios destruidos y serias afectaciones estructurales. Muchos residentes pernoctaron en las calles ante el riesgo de colapsos y la falta de luz.

Larry Rojas, de 49 años, permaneció junto a un edificio derrumbado donde tenía familiares atrapados. “Estamos sin nada, ni fuerzas para entrar ahí”, comentó.

Se declaró estado de emergencia por el doble terremoto en Venezuela

Los vecinos pedían ayuda desesperadamente, con familiares bajo los escombros de un edificio de 12 pisos. “Hay gente viva allí y nadie socorre”, manifestó una madre.

Las autoridades designaron a La Guaira como zona de desastre y movilizaron personal de emergencia de otros estados para intensificar los rescates.

Caracas sufre secuelas del sismo

La capital venezolana también sintió el impacto de los temblores. El pánico se apoderó de diferentes áreas de Caracas durante y después de las sacudidas. Una periodista de AFP reportó que una torre de 22 pisos en Chacao colapsó.

Rescatistas y familiares buscaban sobrevivientes entre los escombros y clamaban por herramientas. “Linternas”, requería un rescatista durante la noche.

Decenas de personas tuvieron que dormir fuera de sus viviendas tras el fuerte terremoto en Venezuela

El aeropuerto de Maiquetía sufrió importantes daños, lo que obligó a cerrarlo temporalmente. Delcy Rodríguez destacó la gravedad de los desperfectos.

Pasajeros y vecinos durmieron cerca del aeropuerto, mientras La Carlota quedó operativa para apoyar en la crisis.

Ayuda internacional para Venezuela

La catástrofe atrajo una rápida respuesta global. Delcy Rodríguez informó haber hablado con la ONU y líderes internacionales para coordinar asistencia.

Estados Unidos ofreció ayuda inmediata. El presidente Donald Trump aseguró su disposición para apoyar a Venezuela, mientras Marco Rubio confirmó el envío de equipos de rescate y asistencia médica.

Miles de personas han quedado en la calle tras perder sus viviendas por el terremoto en Venezuela

Rubio presentó la operación como “eficaz y crucial”, y mencionó que el Departamento de Guerra estará a cargo de la logística.

China ofreció máxima cooperación, mientras la Unión Europea activó el sistema Copernicus. Francia y Suiza enviaron equipos de socorristas y recursos.

México y El Salvador también respondieron con personal y suministros esenciales. La solidaridad llegó de naciones como Brasil, Argentina, Chile y Ecuador, entre otros países.

Réplicas complican más la situación

Los dos terremotos se sucedieron con un intervalo de segundos. Según el Servicio Geológico de EE. UU., uno de 7,2 de magnitud ocurrió cerca de Morón, seguido por otro de 7,5, el más severo desde 1.900 en el país.

El impacto se percibió en países vecinos como Colombia, donde se activaron alertas.

Rodríguez reportó 30 réplicas, lo que generó más preocupación por posibles colapsos en los edificios dañados.

“Todo colapsó”, narró Yilsmaris Blanco desde La Guaira, temiendo por aquellos aún desaparecidos.

ONU pide restablecer los canales de comunicación

La ONU no solo centró sus esfuerzos en ayuda humanitaria, sino también en exigir que las conexiones se restablezcan. La Misión de Investigación sobre Venezuela urgió a que redes y medios estén operativos para agilizar el rescate.

El acceso a información confiable se considera crucial. Además, la tragedia agrava la ya difícil situación de la población venezolana.

Instaron a que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones facilite las comunicaciones. Informes indican que aproximadamente 200 sitios web permanecían bloqueados hasta marzo.