El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú ( Senamhi ) ha emitido una alerta roja por el aumento de temperaturas en diversas regiones, con intensa radiación UV y sensación de calor.

Senamhi emitió una alerta roja ante el aumento de las temperaturas | Composición: Wapa Captura de pantalla - Difusión

Senamhi emitió una alerta roja ante el aumento de las temperaturas | Composición: Wapa Captura de pantalla - Difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante el aumento de las temperaturas diurnas que se registrará en diversas regiones del país durante los próximos días. La entidad advirtió que este fenómeno alcanzará una intensidad considerable tanto en la costa como en la sierra, provocando una mayor sensación de calor y elevados niveles de radiación ultravioleta.

Además del aumento térmico, se prevé la presencia de vientos moderados que podrían ocasionar el levantamiento de polvo en algunas localidades. Frente a este panorama, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud.

Senamhi advierte incremento de temperaturas entre el 28 y 30 de junio

De acuerdo con el aviso meteorológico difundido por el Senamhi, el episodio de calor se desarrollará entre el domingo 28 y el martes 30 de junio. La escasa cobertura nubosa durante las horas centrales del día favorecerá una mayor incidencia de la radiación solar sobre gran parte del territorio nacional.

Asimismo, se espera la ocurrencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes. Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en determinadas zonas debido al levantamiento de partículas de polvo.

La entidad meteorológica precisó que la alerta roja corresponde a fenómenos de gran intensidad con potencial impacto sobre la población, por lo que recomendó mantenerse atentos a los reportes oficiales.

¿Qué regiones serán afectadas por la alerta roja del Senamhi?

El organismo señaló que las condiciones climáticas previstas podrían afectar a varias regiones de la costa y la sierra del país.

Entre los departamentos comprendidos dentro de la alerta figuran Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes.

Debido a la amplitud del fenómeno, las autoridades exhortaron a la ciudadanía de estas zonas a seguir las recomendaciones emitidas por los organismos especializados y permanecer informada sobre cualquier actualización de los pronósticos.

¿Qué temperaturas se esperan durante los próximos días?

Para el domingo 28 de junio, las temperaturas máximas en la costa norte oscilarán entre los 30 °C y 36 °C. En la costa central se esperan valores entre 25 °C y 29 °C, mientras que en la costa sur los registros fluctuarán entre 24 °C y 30 °C.

En la sierra norte, los termómetros alcanzarán entre 18 °C y 33 °C. Por su parte, la sierra central registrará temperaturas de entre 15 °C y 28 °C, mientras que en la sierra sur se prevén valores de 14 °C a 27 °C.

Para el lunes 29 de junio, las condiciones serán similares. La costa norte continuará registrando máximas entre 30 °C y 36 °C; la zona central, entre 25 °C y 30 °C; y la costa sur, entre 24 °C y 30 °C. En tanto, la sierra norte alcanzará hasta 33 °C, la sierra central hasta 29 °C y la sierra sur hasta 28 °C.

El martes 30 de junio persistirá el incremento térmico. En la costa norte se mantendrán temperaturas de entre 30 °C y 36 °C, mientras que la costa central presentará valores entre 25 °C y 29 °C. En el sur costero se esperan máximas de hasta 30 °C.