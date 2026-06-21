Senamhi emite alerta por lluvias intensas y tormentas eléctricas durante tres días: estas son las regiones afectadas

Senamhi emite alerta por lluvias intensas y tormentas eléctricas durante tres días: estas son las regiones afectadasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El ingreso del cuarto friaje del año encendió las alertas en diversas regiones de la selva peruana. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que entre el 23 y el 25 de junio se registrarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y una notable disminución de las temperaturas.
La información fue difundida a través del Aviso Meteorológico N.° 245-2026-INDECI/COEN, documento que advierte sobre posibles afectaciones en distintas localidades de la Amazonía debido a las condiciones atmosféricas previstas para los próximos días.
Nueve regiones permanecerán bajo vigilancia meteorológica
De acuerdo con la información emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las lluvias más significativas se concentrarán en nueve regiones del país.
Las zonas comprendidas dentro del aviso son Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. Según el pronóstico oficial, algunos sectores de la selva central y sur podrían registrar acumulados cercanos a los 60 milímetros de lluvia por día.
Las autoridades señalaron que la intensidad de las precipitaciones podría generar afectaciones en caminos rurales, zonas agrícolas y áreas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.
Tormentas eléctricas y vientos aumentan el riesgo
El Senamhi precisó que el evento climático estará acompañado por frecuentes descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora.
Estas condiciones representan un riesgo adicional para poblaciones ubicadas en sectores expuestos, especialmente para aquellas viviendas con estructuras livianas o techos precarios. Asimismo, las actividades de transporte fluvial podrían verse afectadas debido a la reducción de la visibilidad y al incremento de los vientos en diferentes puntos de la Amazonía.
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Frente a este escenario, el Indeci recordó que algunas localidades se encuentran bajo niveles de alerta amarilla y naranja, categorías que corresponden a fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos.
Las autoridades recomendaron reforzar techos y estructuras, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y seguir permanentemente la información difundida por los canales oficiales. Además, exhortaron a los gobiernos regionales y municipales a mantener activos sus planes de prevención y respuesta ante eventuales emergencias derivadas de las lluvias intensas.