Aunque la Beca 18 cubre su educación, Samir Alzamora equilibra su trabajo nocturno con sus estudios para convertirse en técnico en Mecánica Automotriz.

Samir está cursando el tercer ciclo de la carrera de Mecánica Automotriz en Senati. | Composición Wapa

Samir está cursando el tercer ciclo de la carrera de Mecánica Automotriz en Senati. | Composición Wapa

Con 35 años y padre de tres hijos, Samir Alzamora Orozco demuestra que nunca es tarde para estudiar. Con un notable puntaje, este padre de Piura accedió a la Beca 18, otorgada por Pronabec, programa del Ministerio de Educación. Después de 20 años alejado de los estudios, es un orgullo para Yapatera, una comunidad afroperuana de Chulucanas, al retomar su formación superior en Mecánica Automotriz en Senati.

Comentó que las necesidades laborales lo llevaron a dejar la escuela a temprana edad. A los 15 años, se trasladó a Lima y ganó experiencia en construcción y seguridad antes de volver a Piura para formar una familia. La pasión por aprender permaneció intacta y, tras años de experiencia empírica en maquinaria pesada, decidió formalizar su preparación al postular a la beca en 2025.

De Yapatera a Lima: el retorno de Samir Alzamora a las aulas dos décadas después

"Regresé a Piura pensando que algún día iba a estudiar". Este pensamiento acompañó a Samir, quien postuló para estudiar Mecánica Automotriz. Aunque ya estaba vinculado a Pronabec por su participación en grupos juveniles afroperuanos, decidió explorar esta oportunidad tras animar a otros jóvenes a postular. Ese contexto lo impulsó a rendir el examen e iniciar su nueva etapa educativa en Senati.

Durante el examen, superó las críticas sobre su edad. Comentarios como “Señor, llame a su hijo, ya va a empezar” eran habituales en la fila. Sin embargo, estos comentarios solo lo motivaron más y lo llevaron a obtener uno de los puntajes más sobresalientes de su comunidad, gracias a su estudio autodidacta a través de videos en YouTube.

Samir no ha dejado de trabajar para asegurar el bienestar de sus tres hijos

“Quise demostrar a mis hijos que estudiar es clave y nunca es tarde para formarse. Siempre hay que avanzar, aunque lleve tiempo”, señaló.

A pesar del apoyo financiero de la beca, Samir sigue trabajando por el bienestar de sus hijos. "Estoy enfocado en mis clases y en el trabajo, porque mi prioridad es seguir apoyando a mi familia. Trabajo de noche, pero el cansancio no me detendrá. Me convertiré en técnico para contribuir a mi comunidad", afirmó. Actualmente, cursa el tercer ciclo de Mecánica Automotriz con excelentes calificaciones.

¿Qué cubre Beca 18-2026?

La Beca 18 cubre gastos académicos y no académicos para asegurar que los estudiantes completen con éxito su educación superior.