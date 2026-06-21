Día del Padre 2026: estas son las actividades gratuitas, trivias y premios programados para este domingo 21 de junio

Día del Padre 2026 : conoce las actividades gratuitas, concursos, trivias y eventos futboleros que se realizarán en Lima y otras ciudades por el Mundial.

La celebración por el Día del Padre coincide este año con uno de los eventos deportivos más importantes del planeta: el Mundial 2026. Esta combinación ha motivado a diversos centros comerciales de Lima y otras ciudades a organizar experiencias gratuitas para que las familias compartan momentos especiales junto a papá.

Juegos interactivos, concursos, trivias, intercambios de figuritas y transmisiones en vivo de los partidos forman parte de la programación preparada para los próximos días. La iniciativa busca ofrecer alternativas accesibles en un contexto donde muchas familias priorizan actividades recreativas sin afectar su presupuesto.

La temática futbolera será la gran protagonista de la jornada. Varias de las dinámicas estarán inspiradas en la Copa del Mundo, lo que permitirá que padres e hijos participen juntos en competencias y experiencias relacionadas con el deporte rey.

Según explicaron los organizadores de la campaña 'La figura eres tú', impulsada por La Rambla, el propósito es "crear recuerdos especiales y acercar a las familias" durante una fecha tan significativa.

Actividades gratuitas para celebrar el Día del Padre

Diversos establecimientos comerciales han preparado una agenda especial con propuestas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

La Rambla

El 20 de junio, la sede de San Borja realizará la actividad Pelotas Sorpresa, donde los participantes podrán obtener premios y regalos.

El 21 de junio, tanto La Rambla Brasil como La Rambla San Borja ofrecerán sesiones fotográficas para que padres e hijos se lleven un recuerdo especial.

El 27 de junio, en San Borja, se desarrollará la experiencia 'Foto Figurita', que permitirá crear una figurita personalizada para integrarla a un álbum gigante.

El 28 de junio, La Rambla Brasil presentará una comparsa inspirada en el Mundial como parte de la campaña 'La figura eres tú', junto a reconocidos periodistas deportivos.

Mall Aventura

En Santa Anita, los días 20 y 27 de junio se realizarán concursos de Mete Gol, mientras que el 21 y 28 de junio habrá competencias de fulbito de mesa con premios de hasta S/200.

En Iquitos, el 26 de junio se llevará a cabo una sesión fotográfica con un exjugador mundialista y el 29 de junio se organizará un intercambio de figuritas del álbum oficial.

Las sedes de Santa Anita, Chiclayo e Iquitos desarrollarán batucadas temáticas, trivias futboleras, dinámicas con premios y transmisiones de encuentros mundialistas.

MegaPlaza Independencia

El 20 de junio, el exarquero Juan "Chiquito" Flores encabezará una trivia futbolera y desafíos de metegol junto al público asistente.

El 27 de junio se realizará una jornada de intercambio de figuritas del Mundial en alianza con Tai Loy, dirigida a fanáticos y coleccionistas.

Además, el centro comercial transmitirá en vivo los partidos del Mundial 2026 para que los hinchas puedan seguir cada encuentro en un ambiente familiar.

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