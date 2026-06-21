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Día del Padre 2026: estas son las actividades gratuitas, trivias y premios programados para este domingo 21 de junio

Día del Padre 2026: conoce las actividades gratuitas, concursos, trivias y eventos futboleros que se realizarán en Lima y otras ciudades por el Mundial.

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    Día del Padre 2026: estas son las actividades gratuitas, trivias y premios programados para este domingo 21 de junio
    Conoce las distintas actividades para festejar el Día del Padre.
    Día del Padre 2026: estas son las actividades gratuitas, trivias y premios programados para este domingo 21 de junio

    La celebración por el Día del Padre coincide este año con uno de los eventos deportivos más importantes del planeta: el Mundial 2026. Esta combinación ha motivado a diversos centros comerciales de Lima y otras ciudades a organizar experiencias gratuitas para que las familias compartan momentos especiales junto a papá.

    Juegos interactivos, concursos, trivias, intercambios de figuritas y transmisiones en vivo de los partidos forman parte de la programación preparada para los próximos días. La iniciativa busca ofrecer alternativas accesibles en un contexto donde muchas familias priorizan actividades recreativas sin afectar su presupuesto.

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    La temática futbolera será la gran protagonista de la jornada. Varias de las dinámicas estarán inspiradas en la Copa del Mundo, lo que permitirá que padres e hijos participen juntos en competencias y experiencias relacionadas con el deporte rey.

    Según explicaron los organizadores de la campaña 'La figura eres tú', impulsada por La Rambla, el propósito es "crear recuerdos especiales y acercar a las familias" durante una fecha tan significativa.

    Actividades gratuitas para celebrar el Día del Padre

    Diversos establecimientos comerciales han preparado una agenda especial con propuestas dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

    La Rambla

    • El 20 de junio, la sede de San Borja realizará la actividad Pelotas Sorpresa, donde los participantes podrán obtener premios y regalos.
    • El 21 de junio, tanto La Rambla Brasil como La Rambla San Borja ofrecerán sesiones fotográficas para que padres e hijos se lleven un recuerdo especial.
    • El 27 de junio, en San Borja, se desarrollará la experiencia 'Foto Figurita', que permitirá crear una figurita personalizada para integrarla a un álbum gigante.
    • El 28 de junio, La Rambla Brasil presentará una comparsa inspirada en el Mundial como parte de la campaña 'La figura eres tú', junto a reconocidos periodistas deportivos.

    Mall Aventura

    • En Santa Anita, los días 20 y 27 de junio se realizarán concursos de Mete Gol, mientras que el 21 y 28 de junio habrá competencias de fulbito de mesa con premios de hasta S/200.
    • En Iquitos, el 26 de junio se llevará a cabo una sesión fotográfica con un exjugador mundialista y el 29 de junio se organizará un intercambio de figuritas del álbum oficial.
    • Las sedes de Santa Anita, Chiclayo e Iquitos desarrollarán batucadas temáticas, trivias futboleras, dinámicas con premios y transmisiones de encuentros mundialistas.
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    MegaPlaza Independencia

    • El 20 de junio, el exarquero Juan "Chiquito" Flores encabezará una trivia futbolera y desafíos de metegol junto al público asistente.
    • El 27 de junio se realizará una jornada de intercambio de figuritas del Mundial en alianza con Tai Loy, dirigida a fanáticos y coleccionistas.
    • Además, el centro comercial transmitirá en vivo los partidos del Mundial 2026 para que los hinchas puedan seguir cada encuentro en un ambiente familiar.

    Fútbol, entretenimiento y tiempo en familia

    La combinación entre el Día del Padre y la Copa del Mundo ha generado una oferta de actividades pensadas para fortalecer los vínculos familiares a través del deporte y la diversión. Desde concursos hasta experiencias fotográficas y encuentros entre coleccionistas, la programación busca convertir este fin de semana en una oportunidad para compartir recuerdos inolvidables sin necesidad de realizar grandes gastos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Día del Padre 2026: estas son las actividades gratuitas, trivias y premios programados para este domingo 21 de junio
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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