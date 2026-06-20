¿Cuál es la MEJOR UNIVERSIDAD del Perú según DESTACADO ranking mundial? Así quedó la lista

Un informe internacional sobre educación superior califica el desempeño de universidades peruanas, destacando a esta casa de estudios en el puesto 357 a nivel global.

Un reciente informe internacional sobre educación superior volvió a poner bajo la lupa el desempeño de las universidades peruanas en el ámbito global. La más reciente edición del ranking especializado evaluó a casas de estudio de distintos continentes bajo estrictos criterios de calidad académica, investigación y reputación institucional, evidenciando cambios importantes en la representación del Perú dentro de la lista mundial. ¿Cuáles fueron los resultados? Te contamos todo aquí.

¿Cuál es la mejor universidad del Perú según el ranking?

De acuerdo con la clasificación del QS World University Rankings 2027, la institución mejor posicionada del Perú es la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que logró ubicarse en el puesto 357 a nivel global. Con este resultado, la casa de estudios reafirma su liderazgo dentro del sistema universitario nacional, según la evaluación elaborada por Quacquarelli Symonds, firma británica reconocida mundialmente por sus análisis de desempeño académico.

PUCP en la lista de las mejores universidades del Perú

Este posicionamiento consolida a la PUCP como la referencia principal del país dentro del ranking internacional, destacando en indicadores relacionados con investigación, reputación académica y proyección global.

Otras universidades peruanas que figuran en el ranking internacional

El listado también incluyó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que se ubicó en el rango 951-1000. Su presencia confirma la permanencia de una de las instituciones más emblemáticas del país en la medición global, en un contexto donde la producción científica y el prestigio académico resultan determinantes para mantenerse en el ranking.

Asimismo, el informe incorporó a otras casas de estudio peruanas como la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), la Universidad Científica del Sur, la Universidad de Lima y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). En conjunto, estas instituciones representaron al Perú dentro de la edición 2027 del ranking, pese a la reducción del número total de universidades nacionales incluidas.

Universidades peruanas que dejaron de figurar en el ranking

La edición más reciente del QS World University Rankings también evidenció la salida de varias universidades peruanas que en años anteriores habían logrado aparecer en la clasificación global. Entre ellas se encuentran la Universidad del Pacífico, la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Agraria La Molina.