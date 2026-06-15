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¡URGENTE! Fuertes lluvias ponen en riesgo a 250 distritos por huaicos y deslizamientos: consulta la lista completa, según Senamhi

Las precipitaciones incluirán descargas eléctricas y vientos en la costa y sierra del norte y centro. Indeci recomienda fortalecer las medidas preventivas.

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    ¡URGENTE! Fuertes lluvias ponen en riesgo a 250 distritos por huaicos y deslizamientos: consulta la lista completa, según Senamhi
    Fuertes lluvias ponen en riesgo a 250 distritos por huaicos
    ¡URGENTE! Fuertes lluvias ponen en riesgo a 250 distritos por huaicos y deslizamientos: consulta la lista completa, según Senamhi

    Este lunes 15 de junio, 250 distritos de la sierra norte, el centro y la costa norte se enfrentan al riesgo de huaicos, deslizamientos y otros movimientos de terreno, según el análisis del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

    La advertencia se basa en el aviso meteorológico N.° 233 emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada en múltiples regiones del país. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y vientos de hasta 35 km/h en las zonas montañosas del norte y centro.

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    Además, se prevé mayor nubosidad durante la tarde y la noche. La costa norte, particularmente Tumbes y distritos alejados del litoral de Piura, registrará las precipitaciones más intensas, mientras que la costa central tendrá lluvias ligeras y dispersas.

    Distritos con riesgo muy alto

    El informe de Cenepred señala que 127 distritos están en riesgo muy alto. Áncash lidera con 54 distritos, seguido de Cajamarca con 41, Piura con 17, Lima con 12 y Lambayeque con tres.

    Adicionalmente, 123 distritos están clasificados con riesgo alto en estas mismas zonas. Puedes consultar la lista completa en el enlace proporcionado.

    Para el lunes 15 de junio, se esperan valores acumulados de lluvia de hasta 15 mm por día en Tumbes, cerca de 5 mm en la costa de Piura y entre 5 y 16 mm en la sierra norte y central.

    Indeci aconseja medidas preventivas

    Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió a las autoridades regionales y locales asegurar que las vías de evacuación estén despejadas y señalizadas para facilitar el desplazamiento de la población hacia zonas seguras, alejadas de ríos y quebradas.

    También aconsejó comprobar que servicios como hospitales, bomberos y comisarías estén listos para responder a posibles emergencias.

    La institución también sugirió a las familias reforzar los techos de sus hogares y coordinar con los líderes locales para establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡URGENTE! Fuertes lluvias ponen en riesgo a 250 distritos por huaicos y deslizamientos: consulta la lista completa, según Senamhi
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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