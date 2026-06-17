Marcha del Orgullo 2026: Municipalidad de Lima confirma recorrido, horario y punto de concentración

La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026 ya cuenta con autorización en Lima. Conoce el recorrido oficial, horarios, cierres de vías y el plan de desvíos anunciado por la municipalidad.

Lima volverá a ser escenario de una de las movilizaciones ciudadanas más multitudinarias del año. La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026 ya cuenta con autorización para realizarse este 27 de junio, fecha en la que miles de personas recorrerán diversas vías de la capital para visibilizar la lucha por la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos de la diversidad sexual.

La actividad reunirá a colectivos, organizaciones civiles, activistas y ciudadanos que participarán en una jornada marcada por expresiones culturales, mensajes de reivindicación y actividades artísticas.

Municipalidad de Lima autoriza la Marcha del Orgullo 2026

Luego de varias semanas de expectativa por los permisos necesarios para el evento, la Municipalidad Metropolitana de Lima confirmó que la movilización podrá realizarse conforme al recorrido previamente anunciado por los organizadores.

Como parte de las medidas adoptadas para garantizar el desarrollo de la actividad, la comuna informó que implementará un plan especial de tránsito en sectores del Cercado de Lima y Jesús María, zonas por las que transitará la manifestación.

El punto de encuentro será el Campo de Marte, ubicado en la avenida de La Peruanidad. En este espacio se instalará un escenario principal en el que participarán artistas, representantes de organizaciones sociales y diversas personalidades invitadas.

Municipalidad de Lima compartió un comunicado.

Este será el recorrido de la Marcha del Orgullo

De acuerdo con la programación oficial, la concentración comenzará durante las primeras horas de la tarde y el desplazamiento de los asistentes se iniciará a las 3.00 p. m.

La ruta contempla el paso por el óvalo Jorge Chávez, la avenida Guzmán Blanco, la plaza Bolognesi, la avenida Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega y la avenida 28 de Julio. Posteriormente, los participantes retornarán a la avenida de La Peruanidad para culminar la jornada.

Las autoridades indicaron que las restricciones vehiculares se aplicarán de forma progresiva conforme avance la movilización, con el objetivo de reducir el impacto en la circulación y garantizar la seguridad de los asistentes.

Habrá plan de desvíos y cierre temporal de vías

La Municipalidad de Lima precisó que personal especializado trabajará en coordinación con efectivos de la Policía Nacional para orientar tanto a conductores como a peatones durante el desarrollo de la actividad.

"Personal de la Gerencia de Movilidad Urbana de la comuna edil, junto a la Policía Nacional, aplicarán un plan de desvíos desplegados en puntos estratégicos para orientar a los conductores y público en general con el fin de facilitar rutas y garantizar la seguridad vial durante todo el evento", señalaron las autoridades.