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URGENTE | Gratificación 2026: conoce quiénes no recibirían el beneficio según la propuesta del MEF

El proyecto también sugiere un tratamiento gradual para la CTS, que dependerá de las negociaciones entre las partes.

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    URGENTE | Gratificación 2026: conoce quiénes no recibirían el beneficio según la propuesta del MEF
    Este grupo de trabajadores NO recibirá gratificación en julio.
    URGENTE | Gratificación 2026: conoce quiénes no recibirían el beneficio según la propuesta del MEF

    Actualización reciente. Un grupo de trabajadores bajo el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) no recibiría en julio del 2026 la bonificación completa. ¿La razón? El Ministerio de Economía ha presentado una nueva propuesta para aplicar un método progresivo en la entrega de este beneficio. Sin embargo, los trabajadores están preocupados, ya que prefieren recibir el total de sus pagos.

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    Empleados CAS recibirían el 10% de su bonificación en 2026 y el 100% en 2030

    El cronograma del MEF plantea que en 2026 los empleados recibirán solo el 10% de su salario mensual. Este porcentaje aumentará cada año: subirá al 20% en 2027 y llegará al 50% en 2029, hasta que en 2030 se pague el 100% de un salario mensual.

    Según imágenes del documento compartido por el líder sindical César Espinoza, el cronograma para el pago de la bonificación a trabajadores CAS sería el siguiente:

    • 2026: 10% de la remuneración mensual.
    • 2027: 20% de la remuneración mensual.
    • 2028: 30% de la remuneración mensual.
    • 2029: 50% de la remuneración mensual.
    • 2030: 100% de la remuneración mensual.

    Si se aprueba esta propuesta, los trabajadores bajo el CAS no recibirían la bonificación completa en julio del 2026, sino solo el 10% de su remuneración mensual, y alcanzarían el total en 2030.

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    CTS se otorgaría de manera gradual: detalles conocidos

    Además de las bonificaciones, el proyecto del MEF también prevé una entrega gradual de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). En ese contexto, este beneficio para los trabajadores CAS seguiría un proceso similar de transición, tal como indica el documento del Ejecutivo. Los términos finales dependerán de las negociaciones entre las partes.

    SOBRE EL AUTOR:
    URGENTE | Gratificación 2026: conoce quiénes no recibirían el beneficio según la propuesta del MEF
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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