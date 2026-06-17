¿Un invierno más cálido de lo habitual? ENFEN da a conocer su proyección climática para Lima y Callao durante 2026

¿Un invierno más cálido de lo habitual? ENFEN da a conocer su proyección climática para Lima y Callao durante 2026Únete al canal de Whatsapp de Wapa
En Perú, el invierno formalmente comenzará el 21 de junio, pero sus efectos serán casi imperceptibles en la mayor parte de la costa. Esto se debe a la continuidad del fenómeno de El Niño Costero, que provocará temperaturas más altas de lo normal en el litoral norte, incluido Lima y Callao.
El ingeniero Luis Vásquez, representante de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), manifestó a América que "el invierno no se hará presente".
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Vásquez precisó que esta situación es consecuencia del calentamiento oceánico frente a la costa peruana, que no solo afecta la superficie, sino toda la columna de agua, y genera un transporte constante de calor hacia la atmósfera, además de elevar la sensación térmica en las áreas costeras.
Aun así, Vásquez aclaró que no se prevén eventos similares a los sucedidos durante el Niño Costero de 2017 y 2023, ya que las altas temperaturas actuales no se traducen en lluvias intensas u otros episodios extremos.
"Por ahora, no debemos preocuparnos por lluvias, inundaciones o huaicos, ya que estamos en un periodo seco. Tal vez veamos algunas lloviznas menores", detalló.
Temperaturas en Lima y Callao durante junio
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció un aumento de temperatura en Lima y Callao del 16 al 18 de junio. Se prevé que las temperaturas alcancen entre 25 °C y 30 °C, valores inusuales para esta época debido a las anomalías térmicas del Niño Costero.
Angie Flores, del Senamhi, informó a la Agencia Andina que Lima experimentará temperaturas entre 5 y 6 grados por encima de lo normal. Los distritos alejados del mar, como Carabayllo y La Molina, tendrán los mayores aumentos.
ENFEN mantiene alerta por El Niño Costero
El ENFEN extendió su vigilancia hasta el verano de 2027 y mantiene la alerta ante las cálidas condiciones marinas en Perú. Se anticipa que el fenómeno podría ser más intenso entre junio y septiembre de 2026.
Este fenómeno podría impactar en la pesca, alterar la distribución de la anchoveta en el stock norte-centro y promover la aparición de especies propias de aguas cálidas y oceánicas en el litoral norte y centro del país.
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Diferencias entre El Niño Costero y El Niño Global
El Niño Costero y El Niño Global se desarrollan simultáneamente, ambos vinculados al calentamiento del océano Pacífico, pero con orígenes diferentes.
El Niño Costero afecta la región Niño 1+2 frente a Perú y Ecuador, mientras que El Niño Global se centra en la región Niño 3.4, en el Pacífico central, lo que genera diferencias en la intensidad y el alcance de sus efectos en Perú.