¿Un invierno más cálido de lo habitual? ENFEN da a conocer su proyección climática para Lima y Callao durante 2026

Aunque el invierno iniciará el 21 de junio en Perú , se espera poca incidencia en la costa por El Niño Costero, lo que resultará en un calor inusual en Lima y Callao.

El invierno Perú no se sentirá debido a la llegada al Niño Costero. | Composición Wapa

El invierno Perú no se sentirá debido a la llegada al Niño Costero. | Composición Wapa

En Perú, el invierno formalmente comenzará el 21 de junio, pero sus efectos serán casi imperceptibles en la mayor parte de la costa. Esto se debe a la continuidad del fenómeno de El Niño Costero, que provocará temperaturas más altas de lo normal en el litoral norte, incluido Lima y Callao.

El ingeniero Luis Vásquez, representante de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), manifestó a América que "el invierno no se hará presente".

Vásquez precisó que esta situación es consecuencia del calentamiento oceánico frente a la costa peruana, que no solo afecta la superficie, sino toda la columna de agua, y genera un transporte constante de calor hacia la atmósfera, además de elevar la sensación térmica en las áreas costeras.

Aun así, Vásquez aclaró que no se prevén eventos similares a los sucedidos durante el Niño Costero de 2017 y 2023, ya que las altas temperaturas actuales no se traducen en lluvias intensas u otros episodios extremos.

"Por ahora, no debemos preocuparnos por lluvias, inundaciones o huaicos, ya que estamos en un periodo seco. Tal vez veamos algunas lloviznas menores", detalló.

Temperaturas en Lima y Callao durante junio

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció un aumento de temperatura en Lima y Callao del 16 al 18 de junio. Se prevé que las temperaturas alcancen entre 25 °C y 30 °C, valores inusuales para esta época debido a las anomalías térmicas del Niño Costero.

Angie Flores, del Senamhi, informó a la Agencia Andina que Lima experimentará temperaturas entre 5 y 6 grados por encima de lo normal. Los distritos alejados del mar, como Carabayllo y La Molina, tendrán los mayores aumentos.

ENFEN mantiene alerta por El Niño Costero

El ENFEN extendió su vigilancia hasta el verano de 2027 y mantiene la alerta ante las cálidas condiciones marinas en Perú. Se anticipa que el fenómeno podría ser más intenso entre junio y septiembre de 2026.

Este fenómeno podría impactar en la pesca, alterar la distribución de la anchoveta en el stock norte-centro y promover la aparición de especies propias de aguas cálidas y oceánicas en el litoral norte y centro del país.

Diferencias entre El Niño Costero y El Niño Global

El Niño Costero y El Niño Global se desarrollan simultáneamente, ambos vinculados al calentamiento del océano Pacífico, pero con orígenes diferentes.