El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alerta sobre cambios climáticos en Lima para otoño e invierno 2026, debido al fenómeno 'El Niño Costero'.

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), anunció los cambios que habrá en Lima en la temporada de otoño e invierno en este 2026. ¿La razón? La posible llegada del fenómeno conocido como 'El Niño Costero', que se dará entre los meses de marzo y noviembre. Esta advertencia se dio por la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno el Niño (Enfen).

    wapa.pe

    ¿Qué pasará con el invierno y otoño en Lima?

    El comportamiento del clima en la capital peruana podría experimentar cambios notorios en los próximos meses. Según el subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yury Escajadillo, el principal efecto del fenómeno oceánico sobre la ciudad no se reflejará tanto en precipitaciones, sino en un aumento progresivo de las temperaturas desde mayo.

    De acuerdo con el especialista, tanto la temporada de otoño como la de invierno tendrían un comportamiento más templado de lo habitual, alejándose de las condiciones frías que normalmente predominan en esta época del año en Lima.

    “A partir de mayo, el impacto de El Niño Costero no será tanto en lluvias, sino de carácter térmico. El otoño posiblemente va a ser cálido, como el invierno, que no será crudo como normalmente es”, sostuvo Escajadillo durante una entrevista con Andina.

    El experto precisó que el nivel exacto del incremento de temperatura aún no puede determinarse con precisión, ya que dependerá de la evolución del fenómeno en los meses siguientes. “Dependiendo de cómo se desarrolle el evento se va a poder señalar cuántos grados sobre lo normal podríamos tener”, indicó el experto y recordó que en 2023 la presencia de El Niño Costero provocó temperaturas superiores a los promedios históricos en toda la franja costera del país.

    Durante ese año, las condiciones térmicas inusualmente elevadas marcaron la percepción ciudadana de que el invierno prácticamente no se sintió. Los registros oficiales confirmaron ese comportamiento atípico.

    “El 2023, además del periodo de lluvias, en otoño e invierno se desarrollaron condiciones cálidas en toda la franja costera, incluida Lima, por eso hubo una percepción de la población de que no había invierno. El 2023 fue el más caluroso de los últimos años. Este año está por verse”, concluyó Escajadillo.

    Por su parte, el pronóstico del Enfen indica que el fenómeno costero se mantendría activo entre marzo y noviembre, inicialmente con intensidad débil y con posibilidad de fortalecerse a niveles moderados hacia julio. En ese periodo, la costa norte del país podría registrar lluvias dentro de rangos normales o por encima de ellos, con probabilidad de episodios de intensidad moderada a fuerte entre marzo y abril, además de temperaturas superiores a lo habitual.

    wapa.pe

    Senamhi pide a la población seguir la evolución del fenómeno

    Frente a este escenario, la entidad meteorológica recomendó a los ciudadanos mantenerse atentos a los reportes oficiales. El aumento de las temperaturas podría influir en la vida cotidiana, con efectos potenciales en la salud pública, el transporte urbano y la administración de los recursos hídricos en la capital.

    ;